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تعرف على مواعيد عمل فروع سكني خلال شهر رمضان
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تعرف على مواعيد عمل فروع سكني خلال شهر رمضان

تعرف على مواعيد عمل فروع سكني خلال شهر رمضان

تعرف على مواعيد عمل فروع سكني خلال شهر رمضان
٠١:٤١:١٦ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج سكني مواعيد العمل بالفروع خلال شهر رمضان المبارك، في مختلف المناطق لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

جاء ذلك في رد من برنامج سكني على سؤال مغرد استفسر بشأن مواعيد العمل بالفروع خلال شهر رمضان.

وأجاب برنامج سكني بقوله “أوقات عمل الفروع خلال شهر رمضان المبارك من ١٠ صباحًا إلى ٣ مساءً”.

دعم سكني لشهر رمضان

وفي وقت سابق، تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن موعد نزول الدعم السكني.

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وقال أحد المستفيدين: “الدعم السكني ما نزل اليوم ممكن أعرف السبب يعني؟!”.

إيداع الدعم 

وأجاب  الحساب: “عزيزي المستفيد.. بما أن يوم 24 يوافق يوم الجمعة، سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الأحد 26 إلى يومين عمل كحد أقصى”.

الدعم المخصص لشهر مارس 

في سياق متصل، حدد الصندوق العقاري، موعد إيداع الدعم السكني لشهر مارس الجاري – الموافق لشهر رمضان.

وقال عبر حسابه في موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الخصوص: “بما أن يوم 24 يوافق يوم الجمعة، سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الأحد 26 إلى يومين عمل كحد أقصى”.

الدعم السكني

وبرنامج باقات الدعم السكني هو أحد الحلول المقدَّمة من برنامج سكني؛ لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد.

ويكون ذلك من خلال دعم مالي غير مسترد يقدم للمستفيد بناء على صافي دخله.

ويتراوح ذلك بين 100 ألف أو 150 ألف ريال حسب مصفوفة الدعم المحدثة، ويقدَّم من خلال الشركاء من الجهات التمويلية بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية.

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