فترة صباحية وأخرى مسائية..مواعيد عمل المراكز الصحية في رمضان

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أعلن الحساب الرسمي “الصحة 937” التابع لوزارة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، مواعيد عمل المراكز الصحية خلال شهر رمضان.

مواعيد عمل المراكز الصحية

وأوضح “الصحة 937” أن المراكز الصحية تعمل خلال شهر رمضان المبارك بنظام فترتي عمل:

– الفترة الصباحية من الساعة 10ص حتى 1م

– الفترة المسائية من الساعة 9م حتى 12ص.

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خدمة إلكترونية

وفي وقت سابق، أتاحت وزارة الصحة، خدمة “الصحة 937” إلكترونيا، عبر موقع الوزارة، وتختص الخدمة برفع الاقتراحات وتسجيل البلاغات ومتابعتها ذاتيا.

كيفية الحصول على الخدمة

وتعد خدمة “الصحة 937، هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة؛ لتمكن المستفيد من تقديم اقتراح، أو رفع شكوى/بلاغ ومتابعتها بشكل إلكتروني، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

القنوات البديلة لتقديم الخدمة:

الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937).

​التواصل مع حساب منصة تويتر​

التواصل عبر البريد الإلكتروني​.

وأعلنت الوزارة أنه يمكن الحصول على الدعم والمساعدة، عن طريق الاتصال على الرقم (937) على مدار الساعة.

ويتم الرد على التذكرة في مدة أقصاها 72 ساعة عمل، في حين تكون الخدمة مجانية، بدون أية رسوم.