هل يجب ختم القرآن في رمضان.. ماذا قال الشيخ ابن عثيمين؟

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- يتحدث فيه عن حكم ختم القرآن في رمضان.

ختم القرآن في رمضان:

وأجاب الشيخ ابن عثيمين:” لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي أقام الناس فيها أنه ختم القرآن كله”.

وأوضح الشيخ ابن عثيمين أن الفقهاء قالوا إنه ينبغي للإمام في القيام أن يسمع المصلّين القرآن كله في رمضان.

ابن عثيمين يصلي التروايح:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ونفحاته الطيبة، مقطع فيديو يظهر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إماما للمصلين في الحرم المكي الشريف في صلاة التراويح من عام 1402هـ.

ونشر الفيديو حساب عبدالعزيز بن عبدالله الفالح، وقد كان شاهد عيان على تلك الصلاة الروحانية في مثل تلك الأيام منذ 40 عاما مضت.

ويقول الفالح تعليقا على الفيديو النادر الذي نشره على حسابه الخاص بموقع التغريدات القصيرة “توتير”: “ربما لا يعلم البعض أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أمّ المصلين في الحرم المكي الشريف في صلاة التراويح عام ١٤٠٢ هجرية ١٩٨٢م”.

ويضيف: “وأذكر ذلك تماما، حيث صليتُ مع والدي رحمه الله التراويح تلك السنة، وكنتُ حينها في الحادية عشرة”.

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