ساعته الباهظة أثارت غضب الفرنسيين.. تصرف غير متوقع من “ماكرون” (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وجهت العديد من الانقادات اللاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وذلك بعد خلعه ساعته باهظة الثمن خلال مقابلة تلفزيونية.

ساعة ماكرون:

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن مقطع فيديو لماكرون انتشر، وهو يخلع ساعته خلال المقابلة، التي بثتها قنوات إخبارية فرنسية.

وأظهر المقطع، استخدام ماكرون يديه للتعبير عن نفسه أثناء حديثه، قبل أن يضعهما تحت الطاولة، ويخلع الساعة.

تحذير من سفارة المملكة:

نبهت سفارة المملكة في فرنسا، أمس الجمعة، المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية حالياً إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من مظاهرات واحتجاجات.

وحثت السفارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية.

وأضافت أنه في حال الرغبة بمعرفة أي معلومات إضافية أو مساعدة، فتأمل السفارة التواصل معها على الأرقام الموضحة في حسابها الرسمي على “تويتر”.

احتجاجات في فرنسا:

وتظاهر ما مجموعه 3,5 ملايين شخص، أمس الأول الخميس، في مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة “سي جي تي”.

فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1,08 مليون في اليوم التاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.

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