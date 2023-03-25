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ألسنة النيران تصل السماء.. انفجار مصنع بولاية أمريكية
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ألسنة النيران تصل السماء.. انفجار مصنع بولاية أمريكية

ألسنة النيران تصل السماء.. انفجار مصنع بولاية أمريكية

ألسنة النيران تصل السماء.. انفجار مصنع بولاية أمريكية
١١:٤١:١٣ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أمس الجمعة لانفجار ضخم.

انفجار مصنع في بنسلفانيا:

وأظهر مقطع مصور عرضته قناة دبليو.تي.إكس.إف التلفزيونية، تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

ونقلت القناة عن مسؤولين أن شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة بعد وقوع الانفجار.

بث تليفزيوني للانفجار:

وأظهرت صور بثها تلفزيون دبليو.جي.إيه.إل تراكم الحطام في الشارع مع استمرار اشتعال حريق واحد على الأقل بعد ساعات من الانفجار.

وقع الانفجار في مصنع شركة آر.إم بالمر التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصا.

وتسبب الانفجار في تدمير المبنى رقم 2 بالمصنع وألحق أضرارا بالمبنى رقم واحد، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

مصنع للمواد الكيميائية:

وقبل أيام تداول رواد ومتابعو السوشيال ميديا عبر موقع تويتر، مقطع فيديو، قيل إنه لانفجار ضخم وقع في مدينة تكساس الأمريكية.

وأظهر الفيديو، الذي يجمع عدة لقطات من جهات مختلفة، حريقا ضخما اندلع في مصنع للمواد الكيميائية، نتج عنه تصاعد الدخان الأسود الكثيف، واشتعال النيران بقوة في محيط المصنع.

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انفجار مصنع بنسلفانيا تكساس مصنع شيكولاتة مواد كيميائية

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