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مجددا.. زلزال بقوة 4.5 ريختر يهز كهرمان مرعش التركية

مجددا.. زلزال بقوة 4.5 ريختر يهز كهرمان مرعش التركية

مجددا.. زلزال بقوة 4.5 ريختر يهز كهرمان مرعش التركية
١١:٣١:١٦ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا لزلزال بقوة 4.5 درجات، صباح اليوم السبت.

زلزال كهرمان مرعش:

ووقع الزلزال الساعة 7.39 بالتوقيت المحلي بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وذكرت “آفاد” أن الزلزال مركزه قضاء “أكين أوزو”، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

كما وقع زلزال ثان في قهرمان مرعش صباح السبت مركزه قضاء “غوكصون”، وبلغت قوته 4.2 درجات.

وحدث الزلزال الساعة 09.33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كليومترات، بحسب “آفاد”.

هزة أرضية بتونس:

وسجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، اليوم السبت 25 مارس عند الساعة 1:14 فجرا، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وحدد المعهد مركز الهزة الأرضية، جنوب غربي منطقة سيدي الهاني من ولاية سوسة جنوب العاصمة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

زلزال إيران:

كما ضرب زلزال  أمس الجمعة شمال غرب إيران.وبلغت قوة الزلزال 5.4 ريختر بحسب وكالة رويترز للأنباء. ولم ترد أنباء عن إصابات أو خسائر.

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الكلمات الدلالية:
أضرار بشرية زلزال تركيا كهرمان مرعش مقياس ريختر هزة أرضية

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