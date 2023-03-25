لن تتوقع تأثيرات 3 حبات تمر يوميًا على صحتك؟

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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فإنه طهور”.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من الماء.

تأثير تناول 3 تمرات:

وعند تناول التمر بشكل يومي، فإنه يجلب معه المزيد من الفوائد الهامة للجسم.

وفيما يلي مجموعة من الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها بعد تناول 3 حبات تمر يوميا:

1- تحسين صحة العظام: أظهرت دراسات سابقة أن التمر يحتوي على البورون، الذي يساعد على امتصاص المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، الموجودة في الفواكه المجففة، التي تقوي العظام وتحارب هشاشة العظام.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي: يعد التمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف، ويتطلب جهازنا الهضمي الألياف ليعمل بشكل صحيح.

3- تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون: يحمي التمر الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة، وبالتالي يقلل من خطر انتشارها إلى القولون.

4- تمنع الألياف من الإمساك، وتنشط حركات الأمعاء.

الحكمة من بدء الإفطار بالتمر وليس الماء:

وحب صفحة “فوائد غذائية”، فإن هناك عاملين متوفرين في الرطب والتمر يجعلانهما في أولويات إفطار الصائم، وهما:

-أن الرطب يحتوي على نسبة عالية من السكريات الأحادية والثنائية الجلوكوز والسكروز بما لا يقل عن ربع إلى نصف وزن الحبة الواحدة من الرطب.

– يحتوى التمر على 65-70% ماء، ونسبة بسيطة من الألياف والبروتينات، ونسبة زهيدة جداً من الدهنيات النباتية.

فوائد صحية كثيرة للتمر والرطب:

1 – ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻬﻀﻢ.

2 – ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﺪﻡ.

3 – ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﺪ .

4 – ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜُّﻞ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺩﻗﺎﺋﻖ.

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