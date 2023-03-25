عاجل.. دولة عربية تتعرض لهزة أرضية

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت تونس اليوم السبت لهزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، والتي ضربت منطقة سيدي الهاني في ولاية سوسة الواقعة وسط السواحل الشرقية للبلاد.

هزة أرضية بتونس:

وسجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، اليوم السبت 25 مارس عند الساعة 1:14 فجرا، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وحدد المعهد مركز الهزة الأرضية، جنوب غربي منطقة سيدي الهاني من ولاية سوسة جنوب العاصمة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

زلزال إيران:

كما ضرب زلزال أمس الجمعة شمال غرب إيران.وبلغت قوة الزلزال 5.4 ريختر بحسب وكالة رويترز للأنباء. ولم ترد أنباء عن إصابات أو خسائر.

هزة أرضية في كهرمان مرعش:

وضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا، أمس الجمعة.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أنّ مركز الزلزال وقع بقضاء نور حق في قهرمان مرعش، وعلى عمق 15.5 كيلو متر.

زلزال تركيا:

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا ماديا هائلا.

وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن حجم المباني التي تأثرت بالزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

وقال الرئيس التركي: ” إن أكثر من 185 ألف مبنى تضرر بسبب زلزال قهرمان مرعش”.

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