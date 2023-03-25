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تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه الدولة
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تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه الدولة

تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه الدولة

تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه الدولة
١٠:٣٩:٥٧ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 10448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و759 ألفا و895 حالة.

كورونا في كوريا الجنوبية:

و ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه تم الإعلان أيضا عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و217 حالة.

قرار بشأن كورونا في الإمارات:

وقبل أيام أعلنت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، تخفيض قيمة مخالفات التدابير الاحترازية لجائحة كورونا (كوفيد-19) بنسبة 50% على قيمة كل مخالفة.

لمدة شهرين:

وذكرت “الإمارات اليوم”، قالت النيابة حينها إن قرار التخفيض سيستمر لمدة شهرين، ويشمل جميع المخالفات التي ارتكبت في ظل الجائحة ولم تسدد.

ودعت نيابة الطوارئ إلى الاستفادة من قرار التخفيض والمسارعة بدفع قيمة المخالفات عبر المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية والقيادات الشرطية على مستوى الدولة.

لائحة المخالفات:

وتضمنت لائحة المخالفات التي بدأ العمل بها مطلع 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية التي فعلتها الدولة، للحد من انتشار «كوفيد-19»، جدولاً يضم 15 مخالفة.

فيما شددت لائحة العقوبات المحدثة مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام، أو عدم مراعاة مسافات التباعد، بقيمة 3000 درهم عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام.

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الكلمات الدلالية:
إصابات جديدة حالات وفاة فيروس كورونا كورونا كوريا الجنوبية

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