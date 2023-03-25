“بغض وكراهية”.. شرطي كندي يمنع مسلم من الصلاة: أنت مزعج للآخرين (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر منع رجل مسلم من الصلاة في محطة قطار بكندا.

منع مسلم من الصلاة:

وبحسب الفيديو قام أحد رجال الشرطة بمنع المسلم من الصلاة، مدعيا أن صلاته تزعج الآخرين.

ويظهر الفيديو شرطيا كنديا بمحطة قطار “أوتاوا”، وهو يخاطب شخص مسلم قد انتهى من أداء صلاته.

وأوضح الفيديو بحسب ما تم تداوله أن الشرطي أبلغ المسلم أنه غير مسموح له أن يصلي في محطة القطار مرة أخرى لأن صلاته تزعج الآخرين، وعليه أن يصلي بالخارج.

فيما بيّن الشخص المسلم والذي كان يبدو جالسا على مقعد في المحطة، وهو يرفض توجيهات مسؤول الأمن بعدم الصلاة في المحطة، مؤكدا أنه سيفعل مجددا ويصلي مرة أخرى.

وعندما هدده الشرطي بتقديم شكوى ضده، قال له المسلم معتزا بدينه :” افعل.. لا تقلق”.

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