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حفرا نفقا بفرشاة أسنان.. هروب سجينين للحصول على ” فطائر” في هذه الدولة
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حفرا نفقا بفرشاة أسنان.. هروب سجينين للحصول على ” فطائر” في هذه الدولة

حفرا نفقا بفرشاة أسنان.. هروب سجينين للحصول على ” فطائر” في هذه الدولة

حفرا نفقا بفرشاة أسنان.. هروب سجينين للحصول على ” فطائر” في هذه الدولة
١٠:٠٤:٠٧ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث، تمكن سجينان في الولايات المتحدة من الهروب خارج السجن عن طريق حفر نفق صغير بأحد جدرانه؛ مستخدمين أدوات فرشاة أسنان.

هروب سجينين:

واكتشف المسؤولون داخل السجن غياب النزيلين، ما استدعى الشروع بالبحث عنهما، وذلك خلال عمليات عدّ السجناء الروتينية.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن النزيلين وجدا مكانا ضعيفا في أحد جدران السجن، فاستخدما أدوات بدائية الصنع كفرشاة الأسنان وقطع معدنية.

وأوضحت أنهما تسلقا السور الخارجي وهربا، وقطع السجينان 6.6 ميل وصولاً إلى مطعمهما المنشود، حيث طلبا فطائر “بان كيك”، قبل اعتقالهما.

استخراج هاتف:

وفي واقعة غريبة داخل السجون المصرية، أقدم سجين على ابتلاع هاتف صغير بعد أن تم إدخاله له خلسة ليتمكن من التواصل مع من في الخارج من خلاله.

وحاول السجين إخفاء الهاتف من رجال الشرطة عن طريق بلعه من فمه ظنًا منه أنه سيتمكن من إخراجه بعد ذلك، لكن هذا لم يحدث وظل يعاني من آلام مبرحة وفقد الكثير من وزنه لمدة شهرين.

وحسب صحف محلية حينها، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لاستخراج الموبايل إلا أن تلك المحاولات لم تنجح فتقرر نقله لمستشفى الباطنة الجامعي بالمنصورة محافظة الدقهلية .

وتم إجراء أشعة للمريض فور وصوله فتقرر عمل منظار كمحاولة أخيرة وذلك قبل اتخاذ قرار باستخراجه جراحيا ونجحت بالفعل المحاولة الأخيرة لاستخراجه بالمنظار .

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الشرطة الأمريكية فرشة أسنان فطائر هروب سجينين

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