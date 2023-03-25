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اخترقت الجدار لتستقر في رأس زوجته.. أمريكي أطلق رصاصة بالخطأ
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اخترقت الجدار لتستقر في رأس زوجته.. أمريكي أطلق رصاصة بالخطأ

اخترقت الجدار لتستقر في رأس زوجته.. أمريكي أطلق رصاصة بالخطأ

اخترقت الجدار لتستقر في رأس زوجته.. أمريكي أطلق رصاصة بالخطأ
٠٩:٤٨:٠٤ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لم يكن في حسبان رجل أمريكي أن رصاصة خاطئة منه ستنهي حياة زوجته بطريقة غير متوقعة.

رصاصة بالخطأ:

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرتها صحف أمريكية، فقد وقع حادث مأساوي في بلدة جرينفيلد الصغيرة بولاية نيويورك الأمريكية.

وكان الأمريكي جوزيف كوفا البالغ من العمر 74 عامًا، قد نظف مسدسه عيار 9 ملم وكان يعيد تحميله عندما انطلقت رصاصة منه بطريق الخطأ.

وبحسب بيان صحافي في مقاطعة ساراتوجا، فقد مرت الرصاصة عبر الجدار ثم استقرت في رأس تشارلين كوفا، زوجة مطلق النار ولم تنجُ من الموت.

وأوضحت الصحف الأمريكية، أنه يوجد لدى الزوجان، المتزوجان منذ 56 عامًا، ثلاثة أبناء.

هذا ولم يتم توجيه أي تهم ضد جوزيف كوفا حتى الآن، لكن التحقيق لا يزال جارياً في الواقعة.

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