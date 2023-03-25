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نقلة نوعية.. “أمانة الرياض” تتوسع في مشاريع حدائق الأحياء
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نقلة نوعية.. “أمانة الرياض” تتوسع في مشاريع حدائق الأحياء

نقلة نوعية.. “أمانة الرياض” تتوسع في مشاريع حدائق الأحياء

نقلة نوعية.. “أمانة الرياض” تتوسع في مشاريع حدائق الأحياء
٠٩:٢٨:٤٠ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بتصاميم عصرية حديثة، تستمر أمانة منطقة الرياض في  استراتيجيتها للتوسع في حدائق الرياض النوعية بتطويرها وأنستها وتنميتها.

546 حديقة في أحياء الرياض:

وأوضحت أنها نفذت خلال السنوات الماضية 546 حديقة في جميع أحياء العاصمة، فيما تعمل حاليًا على سد نطاق الاحتياج لـ43 حيًا، بما يرتقي بجودة الحياة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

وكشفت الأمانة أن اتساع الرقعة الجغرافية للمدينة وكثافة النمو السكاني فيها يدفعانها إلى زيادة المسطحات الخضراء، ورفع مستوى الفراغات الحضرية، عبر التوسع في الحدائق داخل الأحياء السكنية.

ونوهت أن العاصمة مقبلة على نقلة نوعية في مشاريع حدائق الأحياء، لتكون مواقع جاذبة للأنشطة المستدامة، ومعززة للترابط الاجتماعي.

كما أشارت إلى أن الأمانة صممت وطورت ونفذت حدائق الأحياء السكنية لتحقق هدفها بخفض الوصول إليها من 15 دقيقة بالسيارة إلى أقل من 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

وأوضحت أيضا أن استمرار الجهود لإنجاز مشاريع الحدائق النوعية، بما يلبي تطلعات السكان المجتمعية والترفيهية، وتنافس تجارب أفضل المدن عالميا.

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