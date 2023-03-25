السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
لأداء عمرة آمنة لك ولأسرتك.. إرشادات لا تفوتك
مشاهدته مستمرة طول رمضان.. اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة
منها الرياض ومكة.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات برد وجريان السيول في 10 مناطق بالمملكة
بالفيديو.. ولي العهد يُقبّل رأس المفتي خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان
أضرار خطيرة.. هذا ما يفعله الوشم في الجسم
هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة؟.. مسؤول يجيب (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

لأداء عمرة آمنة لك ولأسرتك.. إرشادات لا تفوتك

لأداء عمرة آمنة لك ولأسرتك.. إرشادات لا تفوتك

لأداء عمرة آمنة لك ولأسرتك.. إرشادات لا تفوتك
٠٨:٥٧:٣٢ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة على حسابها في تويتر عدة إرشادات ينبغي اتباعها عند أداء العمرة، ليتسنى لضيوف االرحمن أداءها بطريقة آمنة.

إرشادات أثناء أداء العمرة:

وبحسب ما نشرته الوزارة ينبغي اتباع الآتي:

1-لتجنب آلام القدمين أثناء المضشي على البلاط:

-إحضار جوارب طبية أو مخصصة.

– عدم المشي حافيا لمدة طويلة.

2- تجنب حدوث تسلخات جلدية:

-استخدام كريمات طبية.

– استشارة طبيب الجلدة.

3- لتجنب الإصابة بالأمراض المُعدية:

-ارتداء الكمامة الطبية.

– تغيير الكمامات المستعملة.

أمن العمرة:

وقبل أيام عقدت وزارة الداخلية، المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1444 هـ في مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة.

وتناول المؤتمر استعراض خطط الوزارة واستعداداتها لموسم العمرة هذا العام، بمشاركة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ونائب مدير عام الحوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

الكثافة أثناء العمرة:

قال الفريق البسامي إنه تم مراعاة الكثافات المتوقعة على محطات النقل العام في مداخل مكة ومحيط الدائري الثالث وبجانب الحرم المكي الشريف، لدورها في توزيع الكثافات على جهات الحرم كافة، وتمت إعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج بما يحقق سلامة الحشود أثناء الدخول والخروج.

وشدد البسامي على أهمية الالتزام بلبس الكمامة حفاظاً على صحتهم وتوافقاً مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتنظيمات الصحية.

اقرأ أيضا:

“المرور” يعلن جاهزيته لموسم العمرة 1444هـ

 

 

 

الكلمات الدلالية:
أداء العمرة إرشادات ارتداء الكمامة استشارة الطبيب تسلخات جلدية عمرة رمضان وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
من بينهم مليون طالب وطالبة بالرياض.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول غدا بجميع المراحل

من بينهم مليون طالب وطالبة بالرياض.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول غدا بجميع المراحل

٠١:٥٥ م، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
توجيه من وزير المالية بصرف مستخلصات عقود المشاريع لهؤلاء

توجيه من وزير المالية بصرف مستخلصات عقود المشاريع لهؤلاء

١٠:٥٩ ص، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
تطورات الحالة الصحية لمصابي الهجوم الإرهابي على «مطار أبها»

تطورات الحالة الصحية لمصابي الهجوم الإرهابي على «مطار أبها»

٠٨:١١ م، الأثنين، ٢٤ يونيو ٢٠١٩
يُعتقد أنهم من “داعش”.. فرار 20 سجينًا من سوريا بعد الزلزال المخيف

يُعتقد أنهم من “داعش”.. فرار 20 سجينًا من سوريا بعد الزلزال المخيف

٠٥:٥٧ ص، الثلاثاء، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *