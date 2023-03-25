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مشاهدته مستمرة طول رمضان.. اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة
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مشاهدته مستمرة طول رمضان.. اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة

مشاهدته مستمرة طول رمضان.. اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة

مشاهدته مستمرة طول رمضان.. اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة
٠٨:٤٠:٠٩ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

وثقت “واس” مساء أمس اقتران كوكب الزهرة أكثر الكواكب لمعاناً مع القمر، وتم رؤيته بالعين المجردة.

ظاهرة فلكية:

يأتي هذا  ضمن ظاهرة فلكية يطلق عليها الاقتران الذي يحدث عندما يقع جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي.

ونقلت “واس” عن عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك ومقدم برنامج النجوم والكواكب برجس الفليح أن كوكب الزهرة اقترن مع القمر في السماء ، وستستمر مشاهدته طوال شهر رمضان المبارك في اتجاه الغرب.

وأضاف الفليح : وكوكب الزهرة هو الكوكب الدري الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور ، ومن ميزات كوكب الزهرة أن يومه أطول من سنته حيث اليوم الواحد فيه يعادل 243 يوما أرضيا وسنته تعادل 224 يوما أرضيا.

وأوضح أنه يشاهد في هذه الأيام في الأفق باتجاه الغرب وفي الأشهر القادمة يشاهد في الشرق وقت الفجر ولا يرى في وسط السماء.

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الكلمات الدلالية:
اقتران كوكب الزهرة القمر سماء المملكة شهر رمضان

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