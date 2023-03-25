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منها الرياض ومكة.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات برد وجريان السيول في 10 مناطق بالمملكة
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منها الرياض ومكة.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات برد وجريان السيول في 10 مناطق بالمملكة

منها الرياض ومكة.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات برد وجريان السيول في 10 مناطق بالمملكة

منها الرياض ومكة.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات برد وجريان السيول في 10 مناطق بالمملكة
٠٨:٣٧:١٧ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

سحب وأمطار غزيرة:

وأوضح المركز الوطني أنها تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة.

وتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف.

يأتي هذا  مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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