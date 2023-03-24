بالأسماء.. اعتماد الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملكِ سلمانَ لحفظ القرآن

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اعتمد وزيرُ الشؤون الإسلامية أسماءَ الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملكِ سلمانَ لحفظ القرآن الكريم.

نتائجَ وأسماءَ الفائزات في المسابقة

وفي دورتها الرابعة والعشرين، اعتمد معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ، نتائجَ وأسماءَ الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

إجمالي الجوائز بلغ أكثر من 3.000.000 ريال

وعُقدت المسابقة تصفياتها النهائية في مدينة الرياض خلال المدة 24 – 28 شعبان لعام 1444هـ بمشاركة 105 متسابقين ومتسابقات تنافسوا على فروع المسابقة الستة ويبلغ إجمالي الجوائز أكثر من 3.000.000 ريال.

وفازت بالمركز الأول في الفرع الأول أفنان بنت أحمد بخش، وحصلت على مبلغ 250,000 ريال.

وفازت بالمركز الثاني شوق بنت عبدالله الحصين، وحصلت على مبلغ 225,000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الثاني فقد نالت المركز الأول خلود بنت علي الصيعري، وحصلت على مبلغ 150,000 ريال.

وفازت بالمركز الثاني هبة بنت ماجد الصفدي، وحصلت على مبلغ 135,000 ريال، وفازت بالمركز الثالث فاطمة بنت حاتم حافظ، وحصلت على مبلغ 120,000 ريال.

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وجاء الفائزات في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول رويدة بنت أنس زرعة وحصلت على مبلغ 100,000 ريال.

وفازت بالمركز الثاني شهد بنت صالح المحيميد، وحصلت على مبلغ 85,000 ريال.

وفازت بالمركز الثالث طيف بنت صليح القرشي، وحصلت على مبلغ 70,000 ريال.

وفي الفرع الرابع فقد فازت بالمركز الأول سارة بنت علي العبيد وحصلت على مبلغ 60.000 ريال.

وفازت بالمركز الثاني نجود بنت جابر سحاري وحصلت على مبلغ 55.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث نهى بنت إقبال إسماعيل وحصلت على مبلغ 50.000 ريال.

وفازت في الفرع الخامس كل من:

المركز الأول أماني بنت شايع الحارثي، وحصلت على مبلغ 40.000 ريال، والمركز الثاني رهب بنت خالد أبا الحسن.

وحصلت على مبلغ 35.000 ريال، والمركز الثالث رؤى بنت محمد الحربي، وحصلت على مبلغ 30.000 ريال.

أما الفائزات بالفرع السادس، فقد فازت بالمركز الأول شيماء بنت أسعد قاسم وحصلت على مبلغ 28.000 ريال.

وفازت بالمركز الثاني حصة بنت فيصل المطرود، وحصلت على مبلغ 26.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث روان بنت مدني الشريف، وحصلت على مبلغ 24.000 ريال.

وفي هذه المناسبة أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمستوى البنات المشاركات في الجائزة، وتمكُّنهم من حفظ القرآن الكريم في صدروهن، وتميُّزهنّ في حُسن التلاوة والأداء والتفسير.

ونوه الوزير بما حققنَ من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدمًا التهنئة للفائزات ووالديهن بهذا التفوق والإنجاز.

وأوصى لهن بالعمل على هذا الكتاب العظيم، والدعاء لخادمِ الحرمين الشريفين، الذي يرعى هذه المسابقة المحلية، ولسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله -, سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على عنايتهم بالقرآن الكريم وأهله.

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