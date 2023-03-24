تبرعات كبيرة في بداية حملة “اكتتاب “جود الإسكان” (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله البدير، إن حملة اكتتاب “جود الإسكان” جمعت تبرعات كبيرة في بداية انطلاقتها.

وأضاف البدير في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، أن أثر حملة اكتتاب “جود الإسكان” سيكون مباشرًا لخدمة الأسر الأشد حاجة من مستحقي الإسكان في الوزارة.

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عمل حثيث مع أهل الخير

وأشار إلى أنه سيكون هناك عمل حثيث مع أهل الخير في بلد الخير، إلى أن نصل إلى المليار ريال.

وانطلق مساء الخميس، الأول من شهر رمضان المبارك، حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية لتأمين المساكن للأسر الأشد احتياجًا للمسكن.

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جمع مليار ريال

وتنطلق الحملة باسم “حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري”، وتستهدف تأمين مبلغ مليار ريال لتأمين 3500 مسكن للأسر شديدة الحاجة.

وتتم المشاركة في حملة اكتتاب جود على غرار الاكتتاب في الأسهم، حيث يمكن الاكتتاب بأسهم تبلغ 100 مليون سهم بقيمة 10 ريالات لكل سهم، إلا أنها لا تخضع لعوائد مادية وإنما عوائد خيرية مجتمعية بتأمين المساكن.