لتسهيل الحركة.. “أمانة الرياض” تُعلن بدء أعمال تطوير وتأهيل طريق الجنادرية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة الرياض، أنها قررت بدء أعمال تطوير وتأهيل طريق الجنادرية، لتسهيل الحركة والتنقل بتنفيذ عدد من الخطط.

بدء أعمال تطوير وتأهيل طريق الجنادرية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الطرق، فإنه تقرر بدء أعمال تطوير وتأهيل طريق الجنادرية.

أهم 8 عناصر تضمنها المشروع

وأضافت أنه لتسهيل حركة وتنقل السكان ورفع مستوى السلامة المرورية، فإن مشروع تطوير وتأهيل طريق الجنادرية تضمن 8 عناصر، هي:

1 – تركيب 68 عمود إنارة.

2 – تركيب 78 لوحات طرق قياسية.

3 – تهيئة أرصفة بطول25،390متر طولي.

4 – تنفيذ أعمال سفلته بمساحة تبلغ 000،184 متر مربع.

5 – تنفيذ طريق للخدمة بطول 600،7 متر شمالًا وجنوبًا.

6 – مدخل لربط أحياء البيان والرمال بطريق الجنادرية.

7 – تنفيذ أعمال دهانات أرضية بطول 450،72 مترًا.

8 – تنفيذ تقاطعين بإشارات ضوئية كمداخل رئيسية لأحياء البيان والرمال.

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