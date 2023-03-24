تنويه مهم بشأن حصول المطلقات على الدعم السكني

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يعد برنامج سكني واحدًا من المشاريع التي أطلقتها وزارة الإسكان لمساعدة العوائل والأسر، وخاصة المطلقات والأرامل في تملك الشقق السكنية.

وحدد البرنامج، شرط حصول المطلقات على الدعم السكني، ردًا على الأسئلة المتزايدة بهذا الصدد.

وقال البرنامج في حسابه عبر موقع “تويتر”: “بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق”.

وأضاف: “ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)”.

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شروط التقديم على سكني للأرامل والمطلقات

حددت الوزارة عدد من الشروط المهمة التي يجب أن تتوفر في الراغبين بالتسجيل في سكني للمطلقات والأرامل، وهي:

-أن تكون المطلقة أو الأرملة تحمل الجنسية السعودية.

-أن تكون الإقامة إقامة دائمة وبشكل كامل، والأمر يشمل أفراد الأسرة أيضًا.

-لم يملك أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى منزلاً خلال 5 سنوات الماضية.

-لا يكون أحد أفراد العائلة التي تعولها المطلقة أو الأرملة دون الـ 25 سنة يملك منزلاً.

-أن لا يقل عمر المتقدمة للحصول على دعم برنامج سكني عن 25 عامًا.

-مضى سنتين على الطلاق أو الوفاة للمطلقة أو الأرملة.

-أن يكون لدى المتقدمة للحصول على الدعم السكني دخل ثابت ومستقر لتتمكن من تسديد الأقساط الشهرية المتفق عليها.

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شروط سكني للمطلقات بدون أطفال

-أن لا تملك أصول عقارية قيمتها 5 ملايين ريال.

-لم يسبق لها الاستفادة من أي برنامج سكني آخر، سواء كان خاص أو حكومي.

-أن لا تملك منزلاً باسمها في غضون عام قبل تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية.

-الإقامة الكاملة خلال عام في المملكة.