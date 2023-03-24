هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة؟.. مسؤول يجيب (فيديو)

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أجاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد على سؤال “هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة وفقاً للنظام الجديد؟”.

وأضاف في برنامج “الليوان”: المشروعات ستكون تجاري وسكني وزراعي وفق ضوابط وتفاصيل معينة وسيتم الإعلان عنها في وقتها، والقراءات الأولية أنها ستكون في كل مكان.

ومؤخرا، كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، عن انتهاء المهلة الأخيرة لرسوم تملك العقارات للمواطنين الذين لا يملكون مستندات شرعية، والذين تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية

وبحسب “عكاظ”، فإنه من المقرر أن تبدأ الأمانة في معالجة الطلبات التي لا تزال على قوائم الانتظار بعد أن تم إغلاق التقديم رسميًا قبل 30 يومًا وتحديدًا في الـ5 من شهر جمادى الأولى الماضي.

إصدار العديد من الصكوك الشرعية

وطوال العامين الماضيين، استقبلت «إحكام» وأصدرت عددًا من الصكوك الشرعية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة والتي انتهت اللجان المختصة الفرعية التابعة للأمانة من إجراءاتها النظامية واستوفت كافة الشروط والضوابط التي حددتها الأمانة عند بدء أعمال المنصة في الـ5 من جمادى الأولى لعام 1442هـ.

وفي وقت سابق، دعت (إحكام) أصحاب الطلبات المقدمة عبر منصة إحكام إلى سرعة استكمال المتطلبات المتعلقة بطلباتهم والمعادة من الأمانة (إحكام) إلى المستفيد أثناء مرحلة فحص ودراسة الطلب، وقبل العرض على اللجان لاستكمال المطلوب، بما في ذلك استيفاء الإقرارات اللازمة.

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