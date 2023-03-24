السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. ولي العهد يُقبّل رأس المفتي خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان
أضرار خطيرة.. هذا ما يفعله الوشم في الجسم
هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة؟.. مسؤول يجيب (فيديو)
بالأسماء.. اعتماد الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملكِ سلمانَ لحفظ القرآن
تبرعات كبيرة في بداية حملة “اكتتاب “جود الإسكان” (فيديو)
تنويه مهم بشأن حصول المطلقات على الدعم السكني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة؟.. مسؤول يجيب (فيديو)

هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة؟.. مسؤول يجيب (فيديو)

هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة؟.. مسؤول يجيب (فيديو)
٠١:٥٨:٤٦ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد على سؤال “هل سيُسمح للأجانب بتملك العقار في مكة والمدينة وفقاً للنظام الجديد؟”.

وأضاف في برنامج “الليوان”: المشروعات ستكون تجاري وسكني وزراعي وفق ضوابط وتفاصيل معينة  وسيتم الإعلان عنها في وقتها، والقراءات الأولية أنها ستكون في كل مكان.

ومؤخرا، كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، عن انتهاء المهلة الأخيرة لرسوم تملك العقارات للمواطنين الذين لا يملكون مستندات شرعية، والذين تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية

وبحسب “عكاظ”، فإنه من المقرر أن تبدأ الأمانة في معالجة الطلبات التي لا تزال على قوائم الانتظار بعد أن تم إغلاق التقديم رسميًا قبل 30 يومًا وتحديدًا في الـ5 من شهر جمادى الأولى الماضي.

إصدار العديد من الصكوك الشرعية

وطوال العامين الماضيين، استقبلت «إحكام» وأصدرت عددًا من الصكوك الشرعية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة والتي انتهت اللجان المختصة الفرعية التابعة للأمانة من إجراءاتها النظامية واستوفت كافة الشروط والضوابط التي حددتها الأمانة عند بدء أعمال المنصة في الـ5 من جمادى الأولى لعام 1442هـ.

وفي وقت سابق، دعت (إحكام) أصحاب الطلبات المقدمة عبر منصة إحكام إلى سرعة استكمال المتطلبات المتعلقة بطلباتهم والمعادة من الأمانة (إحكام) إلى المستفيد أثناء مرحلة فحص ودراسة الطلب، وقبل العرض على اللجان لاستكمال المطلوب، بما في ذلك استيفاء الإقرارات اللازمة.

اقرأ أيضا:

بعد انتهاء مهلة السداد.. «إحكام» تبدأ فحص طلبات تملك العقارات

 

 

الكلمات الدلالية:
الأجانب العقار المملكة الهيئة العامة للعقار هيئة العقار

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: وفاة مقيم سبعيني بـ«كورونا».. ولا إصابات جديدة

الصحة: وفاة مقيم سبعيني بـ«كورونا».. ولا إصابات جديدة

٠٥:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥
رئيس “فاغنر” الروسية يعلن عزمه الترشح لرئاسة أوكرانيا في 2024

رئيس “فاغنر” الروسية يعلن عزمه الترشح لرئاسة أوكرانيا في 2024

٠٣:٥١ ص، الأحد، ١٢ مارس ٢٠٢٣
مدني «الجوف» يحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

مدني «الجوف» يحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

٠٤:٢٨ م، الأربعاء، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٦
العريس حافظ كتاب الله لـ«تواصل»: شرف لي أن أقترن بمن وافقت على مهر القرآن

العريس حافظ كتاب الله لـ«تواصل»: شرف لي أن أقترن بمن وافقت على مهر القرآن

١٢:٥٠ ص، الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *