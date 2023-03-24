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عاجل.. “المرور” يعلنُ أوقات منع دخول الشاحنات إلى هذه المدن خلال رمضان

عاجل.. “المرور” يعلنُ أوقات منع دخول الشاحنات إلى هذه المدن خلال رمضان

عاجل.. “المرور” يعلنُ أوقات منع دخول الشاحنات إلى هذه المدن خلال رمضان
٠١:١٤:١٥ ص، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للمرور أوقات منع دخول الشاحنات في مدن الرياض والدمام والظهران ومحافظة الخبر ومحافظة جدة خلال شهر رمضان

 ودعت الإدارة العامة للمرور إلى التقيد بالأوقات المحددة لسلامة الجميع.

مواعيد منع دخول الشاحنات في الرياض خلال رمضان

وأضافت أنه يمنع دخول الشاحنات في مدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك من الأحد حتى الخميس من الـ 8 صباحًا حتى الـ 2 صباحًا.

– والخدمات من الـ 8 صباحًا حتى الـ 12 ظهرًا ومن الـ 3 مساءً حتى الـ 6 مساءً.

عطلة نهاية الأسبوع

 وفي عطلة نهاية الأسبوع يمنع دخول الشاحنات من الـ 4 مساءً حتى الـ 8 صباحًا.

– والخدمات من الـ 4 مساءً حتى الـ 6 مساءً ومن الـ 9 مساءً حتى الـ 1 صباحًا.

 فيما يمنع دخولها على امتداد طريق مكة “خريص” ما بين مخرج 13 حتى السفارات شرقًا وغربًا، وطريق الملك فهد من مخرج 4 حتى ميدان الجزائر “ديراب” شمالًا وجنوبًا.

أوقات منع دخول الشاحنات في محافظة جدة

وأشارت إلى أنه يمنع دخول الشاحنات في محافظة جدة من الأحد حتى الخميس من الـ 9 صباحًا حتى الـ 7 مساءً ومن الـ 9 مساءً حتى الـ 1 صباحًا عدا الخميس حتى الـ 3 صباحًا.

وفي أيام العطل يمنع دخولها من الـ 4 مساءً حتى الـ 7 مساءً ومن الـ 9 مساءً حتى الـ 3 صباحًا عدا السبت حتى الـ 1 صباحًا.

ويستثنى من المنع وايتات المياه “التحلية” وضواغط النظافة.

أوقات منع دخول الشاحنات في الدمام والظهران والخبر

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن أوقات منع دخول الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك في الدمام والظهران والخبر يبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 11 صباحًا.

ومن الـ 3 مساءً حتى الـ 6 مساءً ومن الـ 9 مساءً حتى الـ 12 مساءً.

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