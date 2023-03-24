احذر: الجلوس بهذه الطريقة خطر على خصوبتك ويصيبك بالجلطات

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حذر خبير من خطر الجلوس مع جعل الساقين في وضع متشابك، (وضع رجل على الأخرى)، لما لذلك من آثار صحية خطرة على الجسم.

ووفقًا للتحذيرات، فإنه من المحتمل أن يكون لذلك بعض الآثار الضارة جدًا على الجسم – من زيادة ضغط الدم إلى تقليل عدد الحيوانات المنوية.

وتشير التقديرات إلى أن 62 في المائة من الأشخاص يفضلون وضع الساق اليمنى على اليسرى، ويفضل 26 في المائة العكس، و12 في المائة ليس لديهم أي تفضيل.

لكن البروفيسور آدم تايلور، مدير مركز تعلم التشريح السريري بجامعة لانكستر، كشف عن سبب وجوب تجنب الجلوس بساقين متقاطعتين.

اختلال الهيكل العظمي

يمكن أن يكون لعادات الجلوس تأثير هائل على الجسم. تشير الأبحاث إلى أن الجلوس القرفصاء يمكن أن يتسبب في انحراف الوركين – عندما يكون أحد الوركين أعلى من الآخر.

وكلما جلست واضعًا ساقًا على أخرى لفترة أطول، زادت احتمالية حدوث تغييرات طويلة المدى في أطوال العضلات، وترتيبات العظام في حوضك، ونظرًا للطريقة التي يرتبط بها الهيكل العظمي معًا، قد يتسبب ذلك في اختلال العمود الفقري والكتفين.

وقد يتحرك الرأس أيضًا من مكانه بسبب التغيرات في عظام الرقبة، والتي تسببها زيادة الدوران لتعويض مركز ثقل الجسم فوق الحوض.

قد تتأثر أيضًا الرقبة والحوض وأسفل الظهر، حيث يمكن أن يؤدي وضع الجلوس على الساقين مع مرور الوقت إلى اختلال التوازن العضلي بين الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم – مما يؤدي إلى ضعف وضيق وانخفاض نطاق الحركة.

والأكثر خطورة، أن تنشابك الساقين هذا يمكن أن يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بالجنف – تلف العمود الفقري والانحناء إلى الجانب – وفقًا للبروفيسور تايلور.

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إنتاج الحيوانات المنوية

أشارت الأبحاث إلى أن وضع ساق واحدة فوق الأخرى يمكن أن يؤثر على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل.

عند الجلوس، ترتفع درجة حرارة الخصيتين بمقدار 2 درجة مئوية، لكن هذا الرقم يرتفع إلى 3.5 درجة مئوية عند تشبيك الساقين.

ودرجة الحرارة المثالية لإنتاج الحيوانات المنوية هي 2 درجة مئوية إلى 6 درجات مئوية تحت درجة حرارة الجسم، والتي تقع عند حوالي 37 درجة مئوية.

وتشير الدراسات إلى أن درجات الحرارة الأعلى من هذا يمكن أن تقلل من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل وتقلل من جودة الحيوانات المنوية – مما قد يجعل من الصعب الحمل بشكل طبيعي.

ومع ذلك، قد يكون الرجال أقل عرضة للجلوس وأرجلهم متشابكة من النساء.

قال البروفيسور تايلور: “نظرًا للاختلافات في تشريح الرجال والنساء، ربما يكون من الأسهل على النساء الجلوس متربعين- خاصةً لأن الرجال لديهم نطاق حركة أقل في الورك”.

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جلطات الدم

يؤدي وضع ساق على الأخرى إلى انسداد الأوعية الدموية في الأطراف السفلية.

ويؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة الدم عبر الأوردة ويمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم.

وتحدث جلطات الأوردة العميقة في الساق أو الحوض، غالبًا بسبب عدم الحركة بشكل كافٍ – مثل الجلوس في العمل لفترات طويلة من الوقت أو التعافي من عملية جراحية.

واختتم البروفيسور تايلور قائلاً: “ربما يكون من الأفضل تجنب عقد ساقيك إذا استطعت. على الرغم من ذلك، من المحتمل أن تتفاقم العديد من عوامل الخطر المرتبطة بربط ساقيك بسبب مشكلات أساسية أخرى مثل أنماط الحياة المستقرة والسمنة”.

وتابع ناصحًا: “لذا مع وضع هذا في الاعتبا ، فإن النصيحة الرئيسية هي عدم الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة والحفاظ على نشاطك بانتظام”.