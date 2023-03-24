حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية تتجاوز 428 مليون ريال

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تجاوزت التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”أمس الجمعة، 428 مليون ريال.

رسميًا.. تدشين حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري

والجمعة، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد حملة ”اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”.

دعم المبادرات

وذلك بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بـ 100 مليون ريال.

وتبّرع سمو ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.

اكتتاب جود الإسكان

فيما أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل أن هذه المساهمة السخية غير المُستغربة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد أن المبادرة جاءت تدشينًا لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيدًا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة.

هيئة كبار العلماء توصي الجميع بالإسهام في الحملة

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عموم الموسرين في المملكة بالإسهام في حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة جود الإسكان.

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