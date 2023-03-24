قبل أن تشتكي من “واي فاي”.. هذه أفضل وأسوأ الأماكن لوضع “الراوتر” بالمنزل

تواصل – فريق التحرير:

قد تصاب بالتذمر والضجر بسبب رداءة الاتصال بالإنترنت، على الرغم من أنك قد تكون السبب في ذلك لأنك لم تختر المكان المناسب لـ “الرواتر”.

وتحذر شركة “ريتر كومينيكيشن”، الرائدة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية من وضع جهاز التوجيه الخاص بك في المطبخ، أو في مكان منخفض جدًا أو ضيق.

إذ “يمكن للنوافذ والخزائن والمساحات الضيقة أن تبطئ من سرعته”، بالإضافة إلى أن مواد البناء قد يكون لها تأثير ممائل، لذا من الأفضل البحث عن منطقة مفتوحة لوضع جهاز “الرواتر” فيها.

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مكان مفتوح

وتوصي شركة الاتصالات، إن أجهزة التوجيه تحتاج إلى وضعها في منطقة مفتوحة بها مساحة أكبر، مما يسمح للإشارة بالانتشار في جميع أنحاء المنزل بسهولة أكبر.

وتدعو إلى تركيز جهاز التوجيه في منطقة أكثر استخدامًا في المنزل ورفعها إلى ما لا يقل عن 1.5 متر إلى أكثر من مترين من الأرض.

ومن تلك المناطق التي لايفضل وضع “الراوتر” فيها المطبخ، بسبب الأجهزة مثل أجهزة الميكروويف التي لديها القدرة على إصدار إشارات متداخلة.

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الابتعاد عن المعدن

ويجب أيضًا وضع أجهزة توجيه “واي فاي” بعيدًا عن المعدن، لأنها وكما تقول “ريتر كومينيكيشن” يمكن أن تقلل الإشارة أيضًا.

وأضافت الشركة: “تفقد إشارتك قوتها كلما ابتعدت عن جهاز التوجيه الخاص بك، لذلك يجب وضع جهاز التوجيه الخاص بك بالقرب من المنطقة التي تستخدم فيها شبكة (واي فاي) أكثر من غيرها”.

وتابعت: “على سبيل المثال، إذا لم تكن تعمل أبدًا خارج مكتب الطابق الثاني في منزلك، فربما لا ينبغي عليك وضع جهاز التوجيه الخاص بك هناك”.

ويرسل “الراوتر” موجات راديو تنتشر وتنخفض من مصدرها. ويؤدي وضعه على مسافة جيدة بعيدًا عن الأرض إلى تحسين نطاق الإشارة، وفقًا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل”.

وتقول الشركة إن وضع كلمة مرور على شبكة “واي فاي” لن يجعلها أكثر أمانًا فحسب، بل ستمنع أي شخص في الحي من استخدام الإنترنت، مما يجعلها أبطأ.

وتابعت: “هناك مساحة كبيرة فقط على طريق المعلومات السريع الخاص بك، ومثل الطرق السريعة التي نسير عليها، يمكن أن يؤدي وجود الكثير من حركة المرور إلى حدوث ازدحام. كلما زاد عدد الأجهزة التي تصل إليها شبكة واي فاي في وقت واحد، سيكون اتصالك أبطأ”.

واحدة من أكثر الطرق غرابة التي يمكن لمستخدمي الإنترنت من خلالها تحسين إشارة “واي فاي” هي استخدام رقائق الألومنيوم.

وطور باحثون في كلية دارتموث وجامعة كولومبيا وجامعة كاليفورنيا في إيرفين سابقًا، تقنية باستخدام عاكس مطبوع ثلاثي الأبعاد ملفوف في رقائق معدنية.

واستخدموا هذا لبناء “جدار افتراضي” يوجه الإشارة نحو المناطق التي تشتد الحاجة إليها.

قال شيا تشو، أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر في دارتموث: “لا نعزز الإشارات اللاسلكية فحسب، بل نجعل تلك الإشارات نفسها أكثر أمانًا”.