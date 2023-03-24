توضيح مهم من “هيئة النقل” بخصوص الوثيقة الإلكترونية للشاحنات الأجنبية

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كشفت الهيئة العامة للنقل أنه متبقي 7 أيام على تطبيق وثيقة نقل الإلكترونية للشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة.

رفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الوثيقة تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية في الحركة اللوجستية.

بدء الإلزام بتطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الهيئة عن بدء إصدار “وثيقة نقل” الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.

البيانات المطلوبة

وأوضحت أن “وثيقة النقل” تحتوي على بيانات تفصيلية، مثل:

1 – بيانات المرسل.

2 – بيانات المُرسل إليه.

3 – معلومات الشحنة.

4 – جدول المنقولات.

5 – تفاصيل أجور النقل.

6 – تفاصيل الرحلة.

7 – بيانات الناقل.

8 – بيانات المرخصين.

كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” يهدف إلى:

1 – مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة.

2 – إدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها.

3 – تنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل.

كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة نقل والتسجيل عبر خدمة “توثيق الحمولة” في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

250 خدمة إلكترونية

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي من أجل:

1 – تحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل.

2 – تحقيق لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 250 خدمة إلكترونية.

وتعد وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.