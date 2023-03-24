9 نصائح لمواجهة الشعور بالعطش في رمضان

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يبحث أغلب الأشخاص عن طريقة لمواجهة العطش في رمضان، خاصة وأن أكثر الصائمين يتأثرون أكثر بنقص الماء ويواجهون الكثير من المتاعب.

ولعل الشعور بـ “العطش” هو أحد أبرز الأعراض الظاهرة للصيام، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يتناولون كميات كبيرة من المياه في السحور.

9 نصائح لمواجهة العطش

وبحسب أغلب المتخصصين، فإن شرب الماء بغزارة ليس خلا لمواجهة العطش، وفيما يلي عدة طرق للتغلب على هذه المشكلة.

1- لا تشرب كميات كبيرة من المياه لأن الكلى تتخلص منها في غضون ساعات قليلة، بل لا بد من الإكثار من شرب السوائل والمياه في الفترة ما بين السحور والإفطار.

2- تجنب السير لفترة طويلة تحت أشعة الشمس خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

3- شرب السوائل مثل الكركديه والخروب والعرقسوس والتي لا تحتوي على ألوان صناعية وتحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتعويض الجسم بالسوائل التى تساعد على ترطيبه.

4- تجنب الأطعمة المملحة مثل المخللات والزيتون والأسماك المملحة حتى لا تزيد من العطش وتعمل على زيادة فرصة حموضة المعدة.

5- لا بد أن تحتوي وجبة السحور على كمية كبيرة من الألياف، حيث تبقى فترة طويلة في المعدة ما يقلل الشعور بالجوع والعطش.

6- لا بد من تجنب الإكثار من تناول الكافيين والمشروبات كالقهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية المدرة للبول والتي تعمل على فقدانك للسوائل الخاصة بالجسم.

7تناول المزيد من الخضروات حتى تمد الجسم بكمية كبيرة من المياه مما يخفف الشعور بالعطش.

9. تأخير السحور أمر ضروري ويعد من الأسباب التى تقينا من الشعور بالعطش والجوع خلال فترة الصيام.

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