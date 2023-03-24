بتلاوة قرآنية مميزة.. هوليوودي يخطف أنظار مشاهدي “عطر الكلام”

تواصل – فريق التحرير:

جذب الأمريكي من أصل فلسطيني ياسر شاهين، الأنظار إليه في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج “عطر الكلام” بالرياض، بالأداء المميز والمعاني القرآنية البديعة.

وشارك شاهين في فئة التلاوة بمسابقة القرآن والأذان العالمية،

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حفظ القرآن وكتابة السيناريو في هوليوود

يقول شاهين: “حياتي امتزجت ما بين حفظ القرآن وتلاوته وكتابة السيناريو في أروقة هوليوود، حيث أشرفت على إنتاج أكثر من 130 برنامجًا، و14 فيلمًا وثائقيًا، وساهمت في عدد من البرامج على قنوات تلفزيونية للدول العربية والإسلامية”.

وعمل شاهين عضوًا لهيئة التدريس بجامعة سان هوزيه في كاليفورنيا.

وشارك بعدد من المنافسات التي قادته للوصول إلى برنامج “عطر الكلام”، ليصبح ضمن الأصوات القرآنية العالمية التي ترسم الجمال في رمضان مشاهدي البرنامج.

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خبرات ومهارات

وبفضل خياله العظيم وفقًا لاعتقادات أساتذته، زاحم ياسر السينمائيين في تخصصاهم المفضلة.

وحضر في مجالات غاب عنها كثير من الأمريكيين ذوي الأصول العربية.

وساعده ذلك على اكتساب خبرات عالمية، أصبحت جزءًا من حياته التي ملأ بعض غير يسير منها بتعليم أبناء المسلمين آيات القرآن وأحكام التجويد بمساجد دالاس في تكساس.

ويمثل “عطر الكلام” واحدًا من أبرز البرامج التلفزيونية الرمضانية، لما يتميز به من جمع ألفاظ الوحي، وبلاغ الصلاة الذي يرفع بأندى الأصوات وأكثرها جمالاً على مستوى العالم.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المتميزة في قراءة القرآن ورفع الأذان، والإسهام في تحسين أداء المتسابقين والمشاهدين.