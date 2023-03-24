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“إفطار أبائنا من موائد عوائلنا” مبادرة تنظمها دار الرعاية الاجتماعية بحائل
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“إفطار أبائنا من موائد عوائلنا” مبادرة تنظمها دار الرعاية الاجتماعية بحائل

“إفطار أبائنا من موائد عوائلنا” مبادرة تنظمها دار الرعاية الاجتماعية بحائل

“إفطار أبائنا من موائد عوائلنا” مبادرة تنظمها دار الرعاية الاجتماعية بحائل
١١:٥٣:٠١ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تحت شعار “إفطار أبائنا من موائد عوائلنا”، نظمت دار الرعاية الاجتماعية بحائل مبادرة إفطار الآباء المسنين بالدار في رمضان.

وأوضح أن المبادرة تهدف لأن تكون شاهدة على قصة إحسانٍ وتكاتفٍ ومحبة لفئة عزيزة تجسد خلالها التلاحم وروح المشاركة والعمل على برامج الدمج التي تُسهم في تحقيق المستهدفات.

وشارك في هذه المبادرة فريق نادي الجبلين التطوعي وفريق الطاقة الإيجابي التطوعي وعددٌ من فاعلي الخير وموظفي الدار.

مليون وجبة إفطار صائم وسحور في رمضان

في الوقت نفسه، بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في أول ليالي رمضان بتنفيذ خطتها الموسمية لتقديم وجبات إفطار صائم ووجبات السحور بمكة والمدينة ، ومطار جدة، والمنافذ الحدودية البرية.

 ويشمل التوزيع المسجد الحرام وساحاته والمسجد النبوي، ومواقف السيارات، وطرق مرور المعتمرين والزوار.

٧٥٠ مضيفًا ومضيفة لخدمة المعتمرين

وأكدت الجمعية أنها جهزت أكثر من “٧٥٠” مضيفاً ومضيفة لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدربين ومعدين للحفاوة والترحيب بقاصدي الحرمين الشريفين وخدمتهم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ترجمةً لتوجيه واهتمام القيادة الحكيمة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

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الكلمات الدلالية:
إفطار الصائمين السحور جمعية هدية الحاج والمعتمر حائل دار الرعاية الاجتماعية رمضان

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