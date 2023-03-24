للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.. توثيق صوت “النمر العربي” في عسير (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد نادر الحدوث، وثق شباب صوت النمر العربي في محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، شابين يراقيان صوتًا لأحد الحيوانات، فيما يؤكد أحدهما جازمًا أنه صوت النمر: “أقسم بالله هذا صوته”.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يرصد فيها صوت نمر عربي، بعد أن شوهد للمرة الأخيرة بالمملكة في عام 2014.

لكنه كان ميتًا، إذ وقع ضحية سم وضعه أحد رعاة الجمال خشية أن تنقض ضباع، أو ربما ذئاب، على قطيعه.

اقرأ أيضًا:

بعد ولادة اثنين أمس.. 6 معلومات لاتعرفها عن النمر العربي

200 نمر عربي

وتشير تقديرات إلى أن عدد تلك الحيوانات في شبه الجزيرة العربية يبلغ 200 نمر عربي، ويعيش القسم الأكبر منها في عمان واليمن.

وتعرف مناطق عسير عامة بأنها مناطق جاذبة للنمور العربية التي دائمًا ما تقطن الجبال العالية.

النمر العربي الأصغر بين سُلالات النمور

والنمر العربي يعد الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور، وينتشر في قارتي آسيا وافريقيا.

وتقتات النمور العربية على الوعول النوبية والماعز البري والطهر العربي والثعالب وغيرها من الحيوانات الجبيلة.

ويتميز النِمر العربي بنشاطهِ نهارًا وليلاً ولكنه يبقى حذرًا من التواجد البشري.

اقرأ أيضًا:

لا تتجاوز أعداده الـ200.. “الهيئة الملكية للعلا” تحتفي بولادة اثنين من النمر العربي (فيديو)

وهذه الحيوانات انعزالية لا تلتقي غيرها من النمور إلا في فترة التزواج، والتي تدوم تقرييًا خمس أيام، يتم خلالها التزواج عدة مرات.

وبعد فترة حمل تدوم ما بين 98 إلى 100 يومِ، تلد الأنثى من شبل إلى أربعة أشبال في أحد الكهوف أو الشقوق الصخرية.

وتصل أعمار النمور في البرية ما بين 10 إلى 15 سنة، بينما تصل أعمارها في حدائق الحيوان حتى 52 عامًا.