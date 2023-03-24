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رمضان شهر التلاوة.. تعرف على الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف
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رمضان شهر التلاوة.. تعرف على الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف

رمضان شهر التلاوة.. تعرف على الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف

رمضان شهر التلاوة.. تعرف على الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف
١١:٥٣:٠٩ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف.

الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف هي على هذا النحو:

1 – إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه.

2 – إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب.

3 – تمييز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السابقة.

4 – التيسير على الأمة في أمر القراءة والحفظ والتخفيف عنها.

برنامج عطر الكلام يعود بتراتيل تلامس أسماع الصائمين

يأتي هذا في الوقت الذي انطلق فيه برنامج “عطر الكلام” الذي يبث منافسات مسابقة القرآن والأذان العالمية.

ولخصت الحلقة الأولى من البرنامج المخصص لأكبر مسابقة للقرآن والأذان على مستوى العالم تفاصيل النسخة الأولى للمسابقة، ومراحلها التي احتوت على منافسات كبيرة بين 32 مشتركا من القراء والمؤذنين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم.

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ويعد “عطر الكلام” أول برنامج مسابقات يجمع بين تلاوة القرآن ورفع الأذان، وصاحب أكبر جوائز في هذا النوع من المسابقات، حيث يصل مجموع جوائزه أكثر من 12 مليون ريال.

ويهدف لتعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، واستحداث برنامج جديد لإبراز جماليات الأصوات في المقامات، وتكريم المبدعين والاحتفاء بالمواهب الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان.

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الكلمات الدلالية:
إعجاز القرآن إنزال القرآن برنامج عطر الكلام رمضان سبعة أحرف شؤون الحرمين

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