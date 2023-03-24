“بيزنس إنسايدر”: 6 طرق لدعم زملاء العمل المسلمين خلال شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

يحتفل ملايين المسلمين حاليًا بصوم شهر رمضان، وفي حين أن ذلك يبدو أمرًا طبيعيًا في الدول الإسلامية، فقد يكون غريبًا بعض الشيء في الدول غير المسلمة.

إذن، كيف يمكن لغير المسلمين أن يكونوا داعمين لزملائهم في العمل أثناء الصوم؟، هذا ما عمل موقع “بيزنس إنسايدر” على محاولة الإجابة عليه من خلال تناول مجموعة من أهم النصائح.

وقدمت ريم نصر، وهي امرأة مسلمة في العشرينات من عمرها احتفلت بشهر رمضان أثناء عملها في مكتب إحدى الشركات الأمريكية، وكذلك من إبراهيم هوبر، مدير الاتصالات في مجموعة الدعوة بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية:

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1. لا تخف من طرح الأسئلة

يقول هوبر إن العديد من غير المسلمين قد لا يعرفون الكثير عن رمضان، وبعض الناس يعتقدون خطأً أن المسلمين يقضون 30 يومًا كاملة دون أن يأكلوا، بينما في الواقع يأكلون عندما لاتشرق الشمس.

قد تشعر بالحرج من نقص المعرفة، لكن معظم المسلمين يرحبون بأسئلة الزملاء والأصدقاء. يمكن أن يساعد الانفتاح حول رمضان الموظفين على التخطيط لاجتماعاتهم خلال الصباح، عندما يكون لدى الصائمين المزيد من الطاقة.

وأضاف هوبر: “بشكل عام، إنها فترة من الوقت يتطلع الناس إليها كل عام على الرغم من الحرمان الذاتي”.

2. اسأل الموظف الصائم عما إذا كان يرغب في ترتيبات خاصة

في أحد المكاتب التي تعمل بها نصر، سألها رئيسها على انفراد عما إذا كانت بحاجة إلى أي أماكن إقامة خاصة أثناء بشهر رمضان.

طلبت أن تكون قادرة على المغادرة في الوقت المحدد، الساعة 5 مساءً، بدلاً من المكوث لوقت متأخر، وهو ما كانت تفعله عادةً. هذه اللفتة جعلتها تشعر بالتقدير.

قال هوبر إنه بالنسبة لأولئك الذين يعملون عن بعد، قد يجعل الأمر منح الموظفين ساعات عمل مرنة أسهل. يفقد المسلمون الصائمون طاقتهم مع مرور اليوم، لذلك يمكن لأصحاب العمل تحديد ساعات عمل مبكرة خلال شهر رمضان.

3. قل لزميل العمل: “رمضان كريم”

يستخدم معظم المسلمين العبارة العربية “رمضان مبارك”، والتي تترجم إلى “رمضان مبارك” أو “رمضان سعيد، لتحية بعضهم البعض. يمكنك أيضًا أن تقول “رمضان كريم”، والتي تعني “أتمنى لك رمضان كريمًا”.

4. إذا لاحظت أن أحد زملائك لايصوم فلا تسأله علانية عن السبب

المرأة المسلمة لا تصوم أثناء الدورة الشهرية، وقد لا ترغب في الإشارة علنًا إلى أنها غير صائمة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجعل المسلمين لا يصومون، مثل المرض أو السفر. إذا لاحظت زميلًا في العمل يصوم عادةً ولكنه غير صائم، فمن الأفضل عدم سؤاله عن سبب إلا إذا تحدث هو بنفسه.

5. لا تعتذر عن الأكل أو الشرب أمام زميلك الصائم

بينما قد تعتقد أنك بعدم تناول الطعام تراعي زميلك في العمل، إلا أنك قد تضر أكثر مما تنفع.

تقول نصر: “يصبح الأمر محرجًا عندما يعتذر الناس حولي عندما يأكلون أو يشربون. هدف الشهر كله بالنسبة لي أن أفعل شيئًا لنفسي. من المفترض أن يكون الأمر صعبًا. لست بحاجة إلى أي شخص يقول: “أشعر بالذنب أو الإحراج”.

6. لا تطلق النكات حول عدم تناول زميلك القهوة أو تناول الغداء

هذا غني عن القول، ولكن حتى المزحة البسيطة يمكن أن تكون مسيئة للغاية.

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