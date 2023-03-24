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مشروب اليوم.. أفضل طريقة لتحضير “الخروب” و 19 فائدة صحية

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مشروب اليوم.. أفضل طريقة لتحضير “الخروب” و 19 فائدة صحية

مشروب اليوم.. أفضل طريقة لتحضير “الخروب” و 19 فائدة صحية

مشروب اليوم.. أفضل طريقة لتحضير “الخروب” و 19 فائدة صحية
١١:٠٩:٥٢ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

“الخروب” من المشروبات الهامة والمميزة على مائدة رمضان والكثيرون يفضلون تناوله بعد الإفطار مباشرة لما له من مذاق مختلف.

مقادير عصير الخروب

  • ربع كيلو خروب مجروش
  • 1 لتر ماء
  • 1 كوب سكر
  • مكعبات ثلج

طريقة تحضير عصير الخروب

  • في حلة كبيرة وعلى نار متوسطة، نضع السكر، ونقلبه حتى يذوب ويصبح كراميل ذهبي اللون.
  • ضيفي الخروب المجروش، ونقلبه لمدة دقيقتين.
  • ضعي الماء، ونقلبه جيداً حتى يغلي.
  • ارفعي عصير الخروب من على النار، ثم نصفيه، ونتركه ليبرد.
  • ضعي عصير الخروب في الثلاجة لحين التقديم.

19 فائدة مميزة للخروب 

في سياق متصل، هناك العديد من المميزات للخروب منها ما يلي:

1- مصدر للألياف الغذائية غير القابلة للذوبان.

2- مصدر جيد لفيتامين هـ، وفيتامين د2، وألفا توكوفيرول (Alpha-tocopherol).

3- مصدر جيد لمجموعة من فيتامينات ب مثل؛ الريبوفلافين (فيتامين B2) والنياسين.

4- مصدر لمعادن أساسية مثل؛ الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

5- خال من الغلوتين (Gluten Free)، ومن أي مواد كيميائية أو حافظة.

6- الخروب يضبط حركة الأمعاء، فيمنع الإسهال والإمساك.

7- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي على الجراثيم.

8- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية.

9- يعمل الخروب على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية.

10- ينشط الخروب وظائف الكلي، ويخلص الجسم من الماء الزائد.

11- الخروب يساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية.

12-يقلل الخروب حالات القيء.

13- الخروب ينشط الدورة الدموية.

14- الخروب يقوي جهاز المناعة.

15- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول.

16- يمكن مضغ الخروب أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ.

17- عسل الخروب شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكآبة والتعب والكسل.

18- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، د ،.

19- كما يحتوى الخروب على المعادن البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الفسفور، المنغنيز، النحاس، النيكل، المغنيسيوم.

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