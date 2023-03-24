مشروب اليوم.. أفضل طريقة لتحضير “الخروب” و 19 فائدة صحية

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“الخروب” من المشروبات الهامة والمميزة على مائدة رمضان والكثيرون يفضلون تناوله بعد الإفطار مباشرة لما له من مذاق مختلف.

مقادير عصير الخروب

ربع كيلو خروب مجروش

1 لتر ماء

1 كوب سكر

مكعبات ثلج

طريقة تحضير عصير الخروب

في حلة كبيرة وعلى نار متوسطة، نضع السكر، ونقلبه حتى يذوب ويصبح كراميل ذهبي اللون.

ضيفي الخروب المجروش، ونقلبه لمدة دقيقتين.

ضعي الماء، ونقلبه جيداً حتى يغلي.

ارفعي عصير الخروب من على النار، ثم نصفيه، ونتركه ليبرد.

ضعي عصير الخروب في الثلاجة لحين التقديم.

19 فائدة مميزة للخروب

في سياق متصل، هناك العديد من المميزات للخروب منها ما يلي:

1- مصدر للألياف الغذائية غير القابلة للذوبان.

2- مصدر جيد لفيتامين هـ، وفيتامين د2، وألفا توكوفيرول (Alpha-tocopherol).

3- مصدر جيد لمجموعة من فيتامينات ب مثل؛ الريبوفلافين (فيتامين B2) والنياسين.

4- مصدر لمعادن أساسية مثل؛ الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

5- خال من الغلوتين (Gluten Free)، ومن أي مواد كيميائية أو حافظة.

6- الخروب يضبط حركة الأمعاء، فيمنع الإسهال والإمساك.

7- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي على الجراثيم.

8- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية.

9- يعمل الخروب على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية.

10- ينشط الخروب وظائف الكلي، ويخلص الجسم من الماء الزائد.

11- الخروب يساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية.

12-يقلل الخروب حالات القيء.

13- الخروب ينشط الدورة الدموية.

14- الخروب يقوي جهاز المناعة.

15- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول.

16- يمكن مضغ الخروب أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ.

17- عسل الخروب شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكآبة والتعب والكسل.

18- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، د ،.

19- كما يحتوى الخروب على المعادن البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الفسفور، المنغنيز، النحاس، النيكل، المغنيسيوم.

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