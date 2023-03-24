مشروب اليوم.. أفضل طريقة لتحضير “الخروب” و 19 فائدة صحية
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“الخروب” من المشروبات الهامة والمميزة على مائدة رمضان والكثيرون يفضلون تناوله بعد الإفطار مباشرة لما له من مذاق مختلف.
مقادير عصير الخروب
- ربع كيلو خروب مجروش
- 1 لتر ماء
- 1 كوب سكر
- مكعبات ثلج
طريقة تحضير عصير الخروب
- في حلة كبيرة وعلى نار متوسطة، نضع السكر، ونقلبه حتى يذوب ويصبح كراميل ذهبي اللون.
- ضيفي الخروب المجروش، ونقلبه لمدة دقيقتين.
- ضعي الماء، ونقلبه جيداً حتى يغلي.
- ارفعي عصير الخروب من على النار، ثم نصفيه، ونتركه ليبرد.
- ضعي عصير الخروب في الثلاجة لحين التقديم.
19 فائدة مميزة للخروب
في سياق متصل، هناك العديد من المميزات للخروب منها ما يلي:
1- مصدر للألياف الغذائية غير القابلة للذوبان.
2- مصدر جيد لفيتامين هـ، وفيتامين د2، وألفا توكوفيرول (Alpha-tocopherol).
3- مصدر جيد لمجموعة من فيتامينات ب مثل؛ الريبوفلافين (فيتامين B2) والنياسين.
4- مصدر لمعادن أساسية مثل؛ الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
5- خال من الغلوتين (Gluten Free)، ومن أي مواد كيميائية أو حافظة.
6- الخروب يضبط حركة الأمعاء، فيمنع الإسهال والإمساك.
7- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي على الجراثيم.
8- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية.
9- يعمل الخروب على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية.
10- ينشط الخروب وظائف الكلي، ويخلص الجسم من الماء الزائد.
11- الخروب يساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية.
12-يقلل الخروب حالات القيء.
13- الخروب ينشط الدورة الدموية.
14- الخروب يقوي جهاز المناعة.
15- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول.
16- يمكن مضغ الخروب أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ.
17- عسل الخروب شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكآبة والتعب والكسل.
18- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، د ،.
19- كما يحتوى الخروب على المعادن البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الفسفور، المنغنيز، النحاس، النيكل، المغنيسيوم.
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