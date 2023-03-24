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أمريكا.. استقالة معلمة لغة إنجليزية بعد تصرف “غير متوقع” مع طالب

أمريكا.. استقالة معلمة لغة إنجليزية بعد تصرف “غير متوقع” مع طالب

أمريكا.. استقالة معلمة لغة إنجليزية بعد تصرف “غير متوقع” مع طالب
١١:٠٩:١٦ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت مدرسة لغة إنجليزية في ولاية كارولينا الشمالية الأميركية بعد إقدامها على تغطية فم أحد طلباها البالغ من العمر 11 عاما بشريط لاصق لمنعه من التحدث في الصف.

وقالت والدة الطالب، كاثرين ويبستر، إنها تلقت رسالة نصية من ابنها برادي تقول “لا أعرف ماذا أفعل”، ونشرت الأم الصورة على فيسبوك لتسليط الضوء على ما اقترفته المعلمة.

استقالة المعلمة

وعلى الفور، استقالت المعلمة على أثر الحادثة من وظيفتها، وسط أنباء تحدثت عن تجريدها من تأشيرتها، مما يعني أنها لن تكون قادرة على العمل في الولايات المتحدة.

وقالت الأم إنها “لم تتلق بريدا إلكترونيا من المعلمة، التي يقال إنها نفذت ذات العقوبة على 3 طلاب على الأقل”.

وأضافت أن معلمين آخرين شهدوا أن برادي يتعامل بشكل جيد مع الآخرين لكنه يميل للتحدث كثيرا، متابعة: “الفرق أن تلك المعلمة قررت حل المشكلة بطريقتها دون اللجوء إلى أحد”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا بريطانيا لغة إنجليزية معلمة

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