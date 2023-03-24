الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بتلاوة قرآنية مميزة.. هوليوودي يخطف أنظار مشاهدي “عطر الكلام”
للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.. توثيق صوت “النمر العربي” في عسير (فيديو)
رمضان شهر التلاوة.. تعرف على الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف
“إفطار أبائنا من موائد عوائلنا” مبادرة تنظمها دار الرعاية الاجتماعية بحائل
ما الفرق بين العصائر الطبيعية والطازجة؟.. استشاري يوضح (فيديو)
“بيزنس إنسايدر”: 6 طرق لدعم زملاء العمل المسلمين خلال شهر رمضان

الرئيسية

 /

محليات

 /

موافقة ملكية على تزويد الحرمين بـ ١٥٠ألف نسخة من المصحف

موافقة ملكية على تزويد الحرمين بـ ١٥٠ألف نسخة من المصحف

موافقة ملكية على تزويد الحرمين بـ ١٥٠ألف نسخة من المصحف
١١:٠٩:٠٨ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

صدرت موافقةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ١٥٠ ألف نسخةٍ من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وتأتي الموافقة الكريمة بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتَّى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.

اقرأ أيضًا:

صدور موافقة خادم الحرمين على تزويد المراكز الإسلامية بمليون نسخة من المصحف في رمضان

خدمة القرآن والإسهام في نشر علومه

وبهذه المناسبة، رفعَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما كلَّ ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بـ ١٥٠ ألف نسخة من المصحف الشريف.

وقال السديس:” إن خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنَ عبدالعزيز آل سعود ــ رعاه الله ــ جعلَ الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين مايوفره من خدمات ورعاية وعناية “، سائلًا اللهَ -عزَّوجلَّ- أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين، ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.

اقرأ أيضًا:

300 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية من خادم الحرمين إلى جمهورية موريتانيا

الكلمات الدلالية:
المسجد النبوي المصحف الشريف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تزويد المسجد الحرام خادم الحرمين مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

مواد ذات صلة

المزيد
«متحدث الداخلية» يحسم الجدل بشأن إلغاء التصاريح الورقية للتنقل أثناء «منع التجول» (فيديو)

«متحدث الداخلية» يحسم الجدل بشأن إلغاء التصاريح الورقية للتنقل أثناء «منع التجول» (فيديو)

٠٣:٥٥ م، الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٠
(العدل) تحجب أصول السجلات العقارية

(العدل) تحجب أصول السجلات العقارية

٠٥:١٧ ص، الأثنين، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٢
إطلاق المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”

إطلاق المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”

٠٢:٠٩ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
ضبط وافد يدعي العلاج بـ«الطب البديل» في جازان

ضبط وافد يدعي العلاج بـ«الطب البديل» في جازان

١١:٣٣ م، الثلاثاء، ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *