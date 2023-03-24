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عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض
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عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض

عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض

عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض
١٠:٢٨:٥٥ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا من فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض حتى مساء الغد.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض

وأوضحت على حسابه في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تًحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض حتى الساعة 10 مساء يوم غد السبت.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

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التحذير من أمطار تبدأ اليوم وحتى الاثنين

وأشارت المديرية العامة إلى أنه التحذير يكون ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول

وأكدت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مختلفة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة.

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المناطق

وبين أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية.

ضـرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضـرورة الابتعاد عــن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة.

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