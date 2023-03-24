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حال اشتعال زيت الطهي.. 5 خطوات يجب فعلها فورا
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حال اشتعال زيت الطهي.. 5 خطوات يجب فعلها فورا

حال اشتعال زيت الطهي.. 5 خطوات يجب فعلها فورا

حال اشتعال زيت الطهي.. 5 خطوات يجب فعلها فورا
١٠:٣٧:٤٦ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التخرير:

نشر الدفاع المدني “إنفوجرافا” للتوضيح بالطريقة السليمة للتعامل حال اشتعال زيت الطهي.

5 خطوات

وقال الدفاع المدني إن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها في مثل هذه الأمور وهي كالتالي:

1- عدم لمس الوعاء المشتعل.

2- إغلاق مصدر الغاز.

3- عدم استخدام الماء أبدا.

4- تغطية الوعاء بغطاء معدني لحجب الهواء أو قطعة قماش مبللة.

5- الاتصال بالدفاع المدني في حال عدم انطفاء النار.

في سياق متصل، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تزايد احتمالية وقوع المخاطر والحوادث في المطابخ المنزلية.

ووجهت تحذيرات منها الحوادث الناجمة عن استخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية الناتجة عن عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.

سلامة التمديدات الكهربائية

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة العناية بسلامة التمديدات الكهربائية والغاز واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب مثل هذه المخاطر، وتوفير كواشف الدخان وطفايات الحريق اليدوية، وكواشف تسرب الغاز في جميع المطابخ المنزلية والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.

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طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا لربات البيوت من ترك إحدى أدوات المطبخ دون متابعة.

وأشارت إلى أن طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء في المنزل من خلال إتباع هذه الخطوات:

1 – عدم شحن الهواتف النقالة أثناء فترة النوم.

2 – تجنب شراء واستخدم المقابس رديئة الصنع.

3 – عدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها المخصصة.

4 – عدم تمديد أسلاك الكهرباء بالقرب من المفروشات والسجاد والستائر.

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