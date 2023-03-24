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البدء بأعمال إصلاح تقاطع جسور باتجاه الدمام غدا.. تعرف عليها
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البدء بأعمال إصلاح تقاطع جسور باتجاه الدمام غدا.. تعرف عليها

البدء بأعمال إصلاح تقاطع جسور باتجاه الدمام غدا.. تعرف عليها

البدء بأعمال إصلاح تقاطع جسور باتجاه الدمام غدا.. تعرف عليها
١٠:٠٦:٥٥ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطرق، أنها قررت غدًا السبت البدء بأعمال إصلاح جسور تقاطع طريق “الظهران – الجبيل” بالدمام.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من إصلاح الطريق يأتي مع تقاطع طريق صفوى المطار باتجاه الدمام.

تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها

وتسهم الهيئة العامة للطرق في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق.

تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الطرق

ويسهم كل ذلك في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للارتقاء بجودة الطرق مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.

إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق

ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق بهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة .

إنشاء الهيئة العامة للطرق

كما يأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق منسجماً مع ما تمر به من إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات كان من أبرز ملامحها:

1 – إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل.

2 – إنشاء وكالة خاصة بالخدمات اللوجستية في وزارة النقل.

3 – جمع نشاط النقل السككي في المملكة تحت إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”، مما يعزز الدور الإشرافي لوزارة النقل على كافة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

الكلمات الدلالية:
إصلاح جسور الدمام الظهران – الجبيل الهيئة العامة للطرق تقاطع طريق

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