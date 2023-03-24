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مشهد مبهج.. أمير المدينة يتفقد حلقات القرآن بالمسجد النبوي (فيديو)
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مشهد مبهج.. أمير المدينة يتفقد حلقات القرآن بالمسجد النبوي (فيديو)

مشهد مبهج.. أمير المدينة يتفقد حلقات القرآن بالمسجد النبوي (فيديو)

مشهد مبهج.. أمير المدينة يتفقد حلقات القرآن بالمسجد النبوي (فيديو)
٠٩:٥٤:٥٣ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة تفقدية لحلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في رحاب المسجد النبوي.

جاء ذلك بحضور المشرف العام على الحلقات، إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم.

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50 ألف طالب في حلقات التحفيظ

وخلال الجولة، اطّلع أمير المنطقة على الحلقات التي تحتضن نحو 50 ألف طالب وطالبة حضوريًا على مدار العام، بالإضافة إلى مُدارسة القرآن الكريم وتلقي علومه عبر حلقات الاتصال المرئي (عن بعد)، بإشراف أكثر من 1100 معلم ومعلمة.

في حين خُصصت حلقات للطلاب من فئة الصم والبكم والمكفوفين، ويبلغ عدد الملتحقين بالحلقات 148 طالبًا وطالبة.

كما قدّم المشرف العام على حلقات التحفيظ والمتون العلمية في المسجد النبوي الشريف، ملمحًا عن تنوع الفئات العمرية المستفيدة من خدمات الحلقات.

وتشمل الصغار والشباب وكبار السن وفق منهج التلقين والحفظ ومن ثم المراجعة، وصولاً إلى الإجازة في هذا الصرح الذي يقدم خدماته للملتحقين السعوديين.

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طلاب وطالبات من مختلف الجنسيات

بالإضافة إلى الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات، بتقنيات مؤتمتة في مختلف التعاملات بنسبة 100%.

علاوة على تخصيص حلقات للموهبين والموهوبات بمجموع 1196 منتسبًا ومنتسبة.

يُذكر أن حلقات التحفيظ والمتون العلمية في مسجد رسول ﷺ خرّجت خلال العام الماضي 2022م، 580 طالباً وطالبة من الحافظين والحافظات.

في حين بلغ عدد الإجازات في القرآن الكريم 1260 إجازة، كما أُجيز 15.625 طالباً وطالبة في السنة النبوية والمتون العلمية.

الكلمات الدلالية:
أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية بالمسجد النبوي وخطيب المسجد النبوي

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