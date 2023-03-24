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في رمضان.. مواعيد رحلات نقل المعتمرين من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة
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في رمضان.. مواعيد رحلات نقل المعتمرين من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة

في رمضان.. مواعيد رحلات نقل المعتمرين من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة

في رمضان.. مواعيد رحلات نقل المعتمرين من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة
٠٥:١٠:٠٥ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، عن مواعيد الرحلات لنقل المعتمرين للحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد رحلات نقل المعتمرين للحرم المكي

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن مواعيد الرحلات لنقل المعتمرين من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة، خلال شهر رمضان، هي:

1 – المواعيد

تنطلق الرحلات من مطار الملك عبد العزيز الصالة بمعدل رحلة واحدة كل ساعة.

– من المطار إلى الحرم المكي في الفترة ما بين 1 وحتى 19 رمضان تكون الرحلات الساعة 10 صباحًا.

– من المطار إلى الحرم المكي في الفترة ما بين 20 وحتى 19 رمضان تكون الرحلات الساعة 3 عصرًا.

2 – شروط الاستفادة من الخدمة

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن المعتمرين الحاصلين على حجز عمرة من تطبيق “نسك”، أو “توكلنا”، من داخل المملكة أو خارجها، هم من يستفيدوا من هذه الخدمة.

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يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحج والعمرة إتاحةَ تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق “نُسُك”( NUSUK)، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

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الكلمات الدلالية:
المدينة عمرة رمضان مطار الملك عبد العزيز مكة مواعيد رحلات نقل المعتمرين وزارة الحج والعمرة

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