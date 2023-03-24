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بالإنفوجراف.. 6 وسائل تعينك على قيام الليل

بالإنفوجراف.. 6 وسائل تعينك على قيام الليل

بالإنفوجراف.. 6 وسائل تعينك على قيام الليل
٠٥:١١:٢٤ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحظى ركعات القيام وسُنة التراويح، إلى جانب الصيام، بمكانة كبيرة وأجر عظيم خاصة خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

الأسباب التي تُعين المسلم على قيام الليل

وتنقسم الأسباب التي تُعين المسلم وتساعده على قيام الليل إلى أفعال يقوم بها المسلم في الظاهر، وأفعال يقوم بها في باطنه، حيث تتعدد هذه الأسباب على هذا النحو:

1 – الاستعانة بالدعاء.

2 – نوم القيلولة.

3 – دعاء القيام.

4 – الحرص على اكتساب المال الحلال.

5 – الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي.

6 – التقليل من تناول الكثير من الطعام والشراب ليلًا.

ومن السنة القيام بآداب النوم قبل أن يأوي العبد إلى فراشه؛ بأن يتوضأ، ويصلي ركعتين، وينفث في كفّيه، ويقول أذكار النوم، مع الحرص على تثبيت المنبه على الساعة التي يريد أن يستيقظ بها.

وطبيًا، يعتبر الحرص على النوم مبكراً، ضرورة حتى يأخذ الجسد حاجته من النوم ويكتفي منه فيكون قادراً على القيام.

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الكلمات الدلالية:
التراويح رمضان صلاة القيام قيام الليل قيام رمضان وسائل قيام الليل

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