“ثوب الكعبة” صيانة على مدار 24 ساعة.. تعرف على تفاصيل آلية العمل

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تقوم وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتنفيذ أعمال صيانة لثوب الكعبة المشرفة على مدار 24 ساعة.

وتستعين الوكالة بعدد من الكفاءات والإدارات المختصة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة طول اليوم.

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شد القماش من جميع الجوانب

وتتمثل مهمة موظفي الصيانة قي شد القماش من جميع الجوانب وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشادروان.

وكذلك شد القماش بعد نزول الأمطار ووزن الحزام وفكه من الأسفل، وإعادة شده مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وتشمل أعمال الصيانة تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وكذلك تركيب إطار حول الركن اليماني مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، وتنظيف القماش بشكل دوري من الغبار والعوالق.

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صيانة ومتابعة يومية مستمرة

وتجري أعمال الصيانة بمتابعة يومية ومستمرة لتنفيذها عند الحاجة من خلال كفاءات مؤهلة علميًا وعمليًا للتعامل مع ثوب الكعبة المشرفة.

ويعمل موظفو الصيانة على حياكة مايلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب وفق خطط مدروسة تضمن سرعة التدخل في وقت قياسي.

وقال موظف يعمل في صيانة ثوب الكعبة في مقطع فيديو نشرته فضائية “العربية” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “نعمل في صيانة ثوب الكعبة على مدار 24 ساعة، وفي أوقات الصلاة وعلى مدار اليوم”.

وأضاف: “نقوم بإصلاح الثوب، وخياطة الركن اليماني، ومتابعة كينار الحجر الأسود”.