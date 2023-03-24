في خطوات بسيطة.. تعرف على طريقة إعداد “الحنيذ” بالمنزل

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يعد “الحنيذ” من الأطباق التقليدية والشعبية المشهورة في المملكة، وبشكل عام فإن تلك الوجبة معروفة في شبه الجزيرة العربية.

و”الحنيذ” من الوجبات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في شهر رمضان الكريم، وعادة ما تكون حاضرة على المائدة.

طريقة التحضير

وفيما يلي طريقة تحضير “الحنيذ”:

أولا فيما يخص المقادير والأدوات المطلوبة:

– اللحم : 3 كيلو

– الزيت النباتي : كوب

– طماطم : 2 حبة (مقطعة إلى شرائح)

– البصل : 2 حبة (متوسط الحجم، مقطع إلى شرائح)

– أرز بسمتي : 3 أكواب

– الثوم : 5 فصوص (مقطع إلى شرائح)

– الزعفران : قليل (كمية قليلة)

– الفلفل الأخضر الحلو : 2 حبة (مقطع إلى دوائر)

– ملح : ملعقتان صغيرتان

– فلفل أسود : ملعقتان صغيرتان

– الكمون : ملعقة صغيرة

– الكركم : ملعقة صغيرة

– هيل : حبات

– ورق الليمون : كمية

– بهارات مشكلة : ملعقة كبيرة

– ورق غار : 3 ورقات

– القرفة : عود

– القرنفل : حبات

– ورق الموز : كمية

طريقة التحضير

وفيما يخص طريقة التحضير، فيجب اتباع الخطوات التالية بانتظام

1. يتم غسل اللحم جيدا بالماء ثم نضعه في وعاء كبير الحجم.

2. نضع الملح والفلفل الأسود والكركم والبهارات المشكلة، والكمون في صحن صغير ونقلبهم مع بعضهم البعض.

3. نضيف مجموعة البهارات السابقة إلى اللحم ونقلب جيداً حتى يُتبل اللحم ويتغطى جيداً بالبهارات.

4. نضع القليل من الزيت النباتي في مقلاة واسعة ثم نضيف اللحم ونقلبه جيداً حتى يتغير لونه ويأخذ اللون البني.

5. ننقع الأرز في الماء الساخن لمدة نصف ساعة.

6. نغسل ورق الليمون والموز جيداً حتى يصبح نظيفاً تماماً.

7. نرتب أوراق الموز والليمون في أسفل قدر الضغط.

8. نضيف نصف كمية شرائح البصل ونوزعها جيداً.

9. نضيف نصف كمية الثوم، والطماطم، والفلفل الأخضر الحلو.

10. نوزع اللحم فوق الخضروات، ثم نضيف باقي كمية البصل، والثوم، والطماطم، والفلفل الأخضر الحلو.

11. نغطي اللحم بورق الموز والليمون. نغلق قدر الضغط جيداً، ثم نضعه على نار هادئة لمدة ساعة ونصف أو حتى ينضج اللحم تماماً.

12. نضع كمية مناسبة من الماء على النار لسلق الأرز ونتركها حتى تغلي، ثم نضيف الأرز مع القليل من الزيت النباتي ورشة صغيرة من الملح ونقلبه قليلاً.

13. نضيف الزعفران المنقوع ونوزعه، ثم نترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج.

14. نضع الأرز في طبق التقديم، ثم نرتب قطع اللحم فوقه، ثم نزينه بالزبيب، واللوز، والصنوبر المقلي، ويُقدم ساخناً.

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