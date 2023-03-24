بين فقيهٍ ومفطرٍ في رمضان.. أغرب سؤال وجواب!
تواصل – فريق التحرير:
جاء رجل يومًا إلى فقيهٍ للفتوى في شهر رمضان، فقال له: لقد أفطرت يومًا بعذر؟ فأجابه الفقيه: اقضِ يومًا؟..
قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا ميمونة، فامتدت يدي إليها وأكلت منها..
قال الفقيه: اقضِ يومًا آخر..
قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة فسبقتني يدي إليها وأكلت منها..
فقال الفقيه للرجل: الرأي أنك لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك؟
اقرأ أيضًا:
طرائف رمضانية.. القاضي و”المتنطع” ورؤية هلال رمضان!
أهم 3 طرق لتحفيز الأطفال على صيام رمضان