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بين فقيهٍ ومفطرٍ في رمضان.. أغرب سؤال وجواب!

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بين فقيهٍ ومفطرٍ في رمضان.. أغرب سؤال وجواب!

بين فقيهٍ ومفطرٍ في رمضان.. أغرب سؤال وجواب!

بين فقيهٍ ومفطرٍ في رمضان.. أغرب سؤال وجواب!
٠٤:٤٨:٥١ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جاء رجل يومًا إلى فقيهٍ للفتوى في شهر رمضان، فقال له: لقد أفطرت يومًا بعذر؟ فأجابه الفقيه: اقضِ يومًا؟..

قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا ميمونة، فامتدت يدي إليها وأكلت منها..

قال الفقيه: اقضِ يومًا آخر..

قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة فسبقتني يدي إليها وأكلت منها‍..

فقال الفقيه للرجل: الرأي أنك لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك؟

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