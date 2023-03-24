بين فقيهٍ ومفطرٍ في رمضان.. أغرب سؤال وجواب!

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جاء رجل يومًا إلى فقيهٍ للفتوى في شهر رمضان، فقال له: لقد أفطرت يومًا بعذر؟ فأجابه الفقيه: اقضِ يومًا؟..

قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا ميمونة، فامتدت يدي إليها وأكلت منها..

قال الفقيه: اقضِ يومًا آخر..

قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة فسبقتني يدي إليها وأكلت منها‍..

فقال الفقيه للرجل: الرأي أنك لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك؟

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