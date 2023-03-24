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على معظم المناطق.. “الأرصاد” يتوقع معدل أمطار أعلى من العام الماضي خلال رمضان

على معظم المناطق.. “الأرصاد” يتوقع معدل أمطار أعلى من العام الماضي خلال رمضان

على معظم المناطق.. “الأرصاد” يتوقع معدل أمطار أعلى من العام الماضي خلال رمضان
٠٤:٤٦:٠٩ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل: إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار أعلى من العام الماضي خلال شهر رمضان.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الأمطار المتوقعة خلال رمضان تكون – بمشيئة الله – على معظم مناطق المملكة.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على نجران وجازان وعسير.

 

 كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تمتد إلى الجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

التحذير من أمطار تبدأ اليوم وحتى الاثنين

وأشارت المديرية العامة إلى أن التحذير يكون ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول

وأكدت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مختلفة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة.

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المناطق

وبين أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية.

ضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضـرورة الابتعاد عــن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة.

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