هيئة الزكاة تكشف المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة من الفوترة الإلكترونية
تواصل – فريق التحرير:
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة لتطبيق مرحلة (الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة (في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني)، أن المجموعة الثالثة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (250 مليون ريال)، وذلك خلال عام 2021م أو عام 2022م.
إشعار المنشآت المستهدفة
وأضافت هيئة الزكاة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 أكتوبر 2023م.