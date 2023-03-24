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هيئة الزكاة تكشف المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة من الفوترة الإلكترونية
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هيئة الزكاة تكشف المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة من الفوترة الإلكترونية

هيئة الزكاة تكشف المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة من الفوترة الإلكترونية

هيئة الزكاة تكشف المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة من الفوترة الإلكترونية
٠٥:٠٤:٥٤ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة لتطبيق مرحلة (الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة (في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني)، أن المجموعة الثالثة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (250 مليون ريال)، وذلك خلال عام 2021م أو عام 2022م.

إشعار المنشآت المستهدفة

وأضافت هيئة الزكاة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 أكتوبر 2023م.

وأشارت هيئة الزكاة إلى أن المرحلة الثانية “مرحلة الربط والتكامل” تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ).

وأضافت أن من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة (فاتورة)..

وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

وتابعت هيئة الزكاة بأن الإلزام بالمرحلة الثانية “الربط والتكامل” سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات..

على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

الفوترة الإلكترونية

وأوضحت أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة..

واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ) بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م..

والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة.

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إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة.  (QR Code) وغيرها من المتطلبات.​

الكلمات الدلالية:
الزكاة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المملكة هيئة الزكاة

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