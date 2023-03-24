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لبنان.. عشرات المودعين يحرقون إطارات السيارات أمام المصرف المركزي (فيديو)

لبنان.. عشرات المودعين يحرقون إطارات السيارات أمام المصرف المركزي (فيديو)

لبنان.. عشرات المودعين يحرقون إطارات السيارات أمام المصرف المركزي (فيديو)
٠٤:٤٠:٢٢ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

في ثاني أيام رمضان، نظم المودعون في المصارف اللبنانية اعتصامًا أمام مبنى المصرف المركزي اللبناني في بيروت.

اعتصامات رافضة لإجراءات المصرف المركزي

وأوضحت جمعية “صرخة المودعين” أنها نظمت، اليوم الجمعة، اعتصامًا، رفضًا لإجراءات المصرف المركزي.

وحسب “سبوتنيك”، فقد قطع المتظاهرون الطريق بالإطارات المشتعلة وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه المصرف، مع محاولة اقتحام أحد المصارف.

وفي وقت سابق، دعت الجمعية إلى التظاهر استنكارًا لقرار المصرف المركزي اللبناني في تحديد سعر صرف الدولار المودع في مصارف البلاد بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية.

سعرالليرة وصل 107 آلاف مقابل الدولار

يأتي هذا في وقت تخطى فيه سعر صرف العملة الوطنية في السوق الموازية الـ 107 آلاف ليرة مقابل الدولار.

وإلى جانب انهيار سعر صرف الليرة، يعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء.

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إطارات السيارات الليرة اللبنانية بيروت لبنان مصرف لبنان مظاهرات لبنان

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