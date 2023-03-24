مسلمو أمريكا في رمضان.. عادات وتقاليد متجذرة وإفطارات لتوثيق الروابط

تواصل – فريق التحرير:

يعد الإسلام ثالث أكبر ديانة في الولايات المتحدة بعد المسيحية واليهودية، إلا أنه يُعد الدين الأسرع نموًا بالولايات المتحدة.

ويتوقع بحلول العام 2050، أن يتضاعف عدد السكان الأمريكيين المسلمين، من 3.5 مليون اليوم إلى 8.1 مليون. وهذه الزيادة ستجعل المسلمين ثاني أكبر مجموعة دينية في الولايات المتحدة.

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العادات والتقاليد الإسلامية

ويحتفظ المسلمون بالعادات والتقاليد الإسلامية خلال شهر رمضان، والتي تعكس التنوع في أوساطهم، إلا أن القاسم المشترك بينها حرصها على التجمع على مائدة واحدة للإفطار معًا.

كما يحرصون على أداء الصلاة وصلاة التراويح قي المساجد التي تكتظ بالمصلين خلال شهر رمضان.

مع الحرص على قراءة القرآن، وختمه وحضور الدروس الدينية التى تقام بالمساجد، ويزداد ذلك خاصة خلال الأيام العشر الأواخر.

إلى جانب تنظيم المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية العديد من الأنشطة التعريفية بالصيام وفضله وبالإسلام عامة.

ويتحول الشهر الكريم إلى مناسبة دعوية إرشادية للمسلمين وغير المسلمين.

وتنظم الكثير من المساجد، إفطارات جماعية للصائمين، في محاولة للاجتماع والتقريب بين المسلمين في المجتمع الأمريكي، ومناقشة قضايا المسلمين بوجه عام.

استضافة الأصدقاء والجيران غير المسلمين

كما يحرص المسلمون فى الولايات المتحدة على استضافة أصدقائهم وجيرانهم من غير المسلمين، لتناول الإفطار معهم خلال شهر رمضان، وتقوية العلاقات بينهم.

ويحظى المسلمون ببعض المميزات في رمضان والأعياد على الرغم من عدم اعتبار المناسبات الدينية الإسلامية عطلة رسمية حكومية أو ذات طبيعة خاصة.

غير أنه مع تنامى معرفة المجتمع الأمريكى بالإسلام والمسلمين أصبح الكثير من المؤسسات التعليمية والاقتصادية وأصحاب الأعمال والشركات تتفهم حق المسلمين فى الاحتفال بأعيادهم والصيام.

وتعمل هذه المؤسسات على تعديل بعض مواعيد تناول الطعام، وترتيبات أوقات الصلاة.

كذلك توصى إدارات الجامعات والمدارس الأساتذة بعدم عقد اختبارات فى أيام الاحتفال الدينية وعدم تكليف الطلاب بواجبات منزلية مجهدة.

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مينيابوليس أول مدينة تسمح برفع الآذان عبر مكبرات الصوت

وفي رمضان من العام الماضي، أصبحت مينيابوليس، التي تعدّ موطنا لأعداد كبيرة من اللاجئين من الصومال أول مدينة كبيرة في الولايات المتحدة تسمح برفع الآذان على الملأ عبر مكبرات الصوت.

وحتى الآن لا يقوم برفع الآذان سوى مسجد واحد وهو “دار الهجرة” بحي سيدر ريفرسايد برفع الآذان ثلاث مرات في اليوم.

وقام مسجد “دار الهجرة” بتركيب مكبرين صوتيين كبيرين على سطح المبنى لخدمة الحي الذي تقطنه غالبية صومالية مهاجرة.

وتشهد شوارع نيويورك التي يعيش بها كثافة من العرب والمسلمين المهاجرين مظاهر الاحتفال بشهر رمضان.

فضلاً عن الولايات الأخرى التي يشكل فيها المسلمون نسب كبيرة مثل ميشجان ومينسوتا.

تبرعات وعطاء سخي في رمضان

وتظهر دراسة أن المسلمين في الولايات المتحدة قدموا ما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار من أموال الصدقات خلال عام 2021.

ووفقًا للدراسة التي صدرت عن “مبادرة الأعمال الخيرية الإسلامية” بجامعة إنديانا، فقد أخرجت كل عائلة مسلمة متوسط 2070 دولارًا صدقات في 2021.

وقال مدير مبادرة العمل الخيري الإسلامي، شارق صدّيقي، إنه من المحتمل جدًا أن يكون الجزء الأكبر من المبلغ 1.8 مليار دولار تم تقديمه خلال شهر رمضان المبارك ضمن أموال الزكاة.