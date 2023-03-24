هاشتاق “2 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم اجعلنا من ورثة جنّتك”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “2 رمضان” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في اليوم الثاني من الشهر الكريم، فيما غرد عدد كبير من المغردين بتغريدات معبرة.

ومن بين الأدعية المؤثرة ما قاله أحد المغردين: “اللهُّم إني أسالك حسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان.

وأضاف: “اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار”.

تعلم ما في بطون الغيب

وأضاف مغرد آخر: “اللهم إننا لا نعلم ما تحمله لنا الأيام في بطون الغيب، ولكننا نؤمن بأنك السميع العليم القدير الكريم فاجعل ما سيأتي خيرًا مما قد آتى وما سنتقبله من الأيام أسعد مما قد مضى”.

وقال مغرد : “اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك، مكفولين بذكرك، مشمولين بعفوك، ناظرين لوجهك، واجعلنا من ورثة جنتك”.

وأضاف مغرد: ” اللهم أنك أنت الرحمٰن الرحيم رب العالمين.. قد صمت لوجهك الكريم واتباعًا لنبيك محمد الأمين ﷺ .. – اللهم أعد علينا شهر رمضان أعوامًا مديدة وتقبل منّا صيامنا وقيامنا أنك أنت العزيز الحميد”.

وتابع مغرد قائلا: “اللهُم فرحة تزيل الهُموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة، اللهُم ألهمني ابتسامة لا تغيب وصبرا لا ينفذ وروحا بِك متعلقة وحمداً لك لا ينقطِع”.

وواصل: “نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب فاستجب لنا يا كريم يا علام الغيوب وبشّرنا بما يفرح القلوب”.

التقوى والإخلاص

في سياق متصل، قال إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، احرص أيها المسلم في هذا الشهر أن تضرب بسهم في وجوه الخير والبر والإحسان، وتجعل لك نصيباً في جوانب العبادات المختلفة بقدر الإمكان.

ومعلوم أن لكل نفس باباً من الخير يفتح لها فتلج فيه وترتقي، فإذا وجدت من نفسك همةً ونشاطاً في جانب من جوانب العبادة فاسلكه، ولا تتوان ولا تقصر وزد فيه؛ لعل الله يجعل زكاة نفسك فيه..

فمن فتح له في الصلاة فليكثر، ومن فتح له في قراءة القرآن فليكثر، ومن فتح له في الدعاء فليكثر، ومن فتح له في الذكر عموماً فليكثر، ومن فتح له في الصدقة فليكثر، وليشغل العبد وقته بما يزيده قربة ورفعة عند مولاه

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