في يوم مولده.. أهم 8 معلومات عن حياة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون

تواصل – فريق التحرير:

في مثل هذا اليوم الثاني من شهر رمضان عام 732هـ الموافق 27 مايو 1332م ولد المؤرخ العربي المسلم عبد الرحمن بن خلدون.

يعتبر ابن خلدون واحدًا من أبرز المفكرين والمؤرخين العرب المسلمين، في القرن الثامن الهجري، واليوم، نرصد أبرز المحطات في حياته:

1 – اسمه

واسمه كاملاً هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن بن خلدون.

2 – مولده

ولد العلامة ابن خلدون في العاصمة تونس في تاريخ السابع والعشرين من شهر مايو من عام 1332م.

3 – تكوينه

تجمعت في شخصيته العناصر الأساسية النظرية والعملية التي تجعل منه مؤرخًا وفقيهًا ومؤرخًا.

3 – تعليمه

درس القرآن الكريم الذي كان يحفظه عن ظهر قلب، إضافة إلى علوم الفقه والأصول والحديث واللغة.

4 – رحلاته

عاش بعد تخرجه من جامعة الزيتونة في مختلف مدن شمال إفريقيا، حيث رحل إلى بسكرة وغرناطة وبجاية وتلمسان.

توجَّه إلى مصر، حيث أكرمه سلطانها الظاهر برقوق، ووليَ فيها قضاء المالكية.

5 – تخصصه

ابتكر وصاغ فلسفة للتاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في مختلف العصور والأمم، ومؤلفاته أحد أهم المؤلفات التي أنجزها الفكر الإنساني.

لم يكتشف مادة التاريخ، ولكنه جعلها علمًا ووضع لها فلسفة ومنهجًا علميًا نقديًا.

ونقلها من عالم الوصف السطحي والسرد غير المعلل إلى عالم التحليل العقلاني.

6 – مصنفاته

عدّد المؤرخون لابن خلدون عددًا من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق.

غير أن أشهر كتبه كتاب “العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر” في سبعة مجلدات أولها المقدمة المشهورة بـ”مقدمة ابن خلدون”.

7 – مرضه

اعتزل ابن خلدون الحياة بعد تجارب مليئة بالصراعات والأحزان على فقد الأعزاء، من أبويه وكثير من شيوخه إثر وباء الطاعون الذي انتشر في جميع أنحاء العالم سنة 1348م.

8 – وفاته

ظلَّ بمصر ما يناهز ربع قرن حيث توفي عام 1406م عن عمر بلغ ستة وسبعين عامًا ودفِنَ فيها، قرب باب النصر.

توفي بتاريخ السابع عشر من شهر مارس من عام 1406م في القاهرة في مصر، وهو يومئذ واحدًا من أعظم المؤرّخين العرب في التاريخ.

اقرأ أيضًا:

مؤسس «فيس بوك» يدعو إلى قراءة «مقدمة ابن خلدون»

جدل كبير.. عائلة «ابن خلدون» تعرض منزله للبيع (فيديو وصور)